友邦以客戶為中心 育才有道再奪銷售界「奧斯卡」

▲ 在應屆「傑出推銷員獎」中， 友邦保險共有4名財務策劃專才脫穎而出，彰顯公司團隊的專業水平再次受到肯定。

保險不僅是一種產品和服務，更是為客戶在人生不同階段作出全面規劃的重要工具。友邦保險（國際）有限公司（下稱AIA）銳意推行「最優秀代理」（Premier Agency）策略，拓建兼具專業知識、優質服務及營運效率的團隊，助客戶達成各項人生目標。在今屆「傑出推銷員獎」中，該公司有4位財務策劃精英脫穎而出，再次展現公司的專業水平深受業界及社會肯定。

憑藉「以客戶為中心」的理念，AIA一直在保險業界以至銷售界別屢獲殊榮，獲頒「傑出推銷員」（DSA）的財富管理總監陳潔雯（Grace）、財富管理總監張經緯、財富管理總監葉天欣（Angela），以及榮獲「青年傑出推銷員」（OYSA）的副財富管理總監周子璇（Louise），均致力實踐公司理念，為客戶帶來全方位的保障及適切的理財方案，助他們活出「健康長久好生活」。

▲ 陳潔雯

準確分析市況 持續售後跟進

投身保險行業，熟悉市場趨勢是一大優勢。去年7月入職AIA的陳潔雯，在財務策劃行業已有10年經驗，她指現今客戶購買保險理財產品，除了為個人及家庭尋求保障外，亦期望可達致投資增值、財務規劃、子女教育，以至資產傳承等不同目標，故財務策劃顧問單是熟悉公司產品已不足夠，更必須緊貼市況及營商環境，並能為不同行業的客戶作出準確分析，根據客戶需要，助他們選取合適的保險產品及理財方案。

「保險有別於其他銷售行業，既要持續提供售後服務，也必須與客戶建立長遠的關係，誠信和堅持正是箇中關鍵。」陳潔雯憶述，曾有廠房生意的客戶，因子女不願意接管而準備在退休前出售業務，但又希望為下一代的生活做好規劃，最終在她的建議下選擇了具有終身儲蓄成分的理財方案，為資產傳承作出更完善的安排。對方後來更介紹生意夥伴及家人給她認識，擴闊客戶網絡，也彰顯了一份信任。

而是次獲獎，陳潔雯稱這是對她在銷售方面的重要肯定，她亦藉參賽認清自身的長處及不足，溝通技巧也大有改善，對未來事業發展有很大幫助，故她會將比賽經驗與同事分享，鼓勵他們多參與這類滙聚各行業銷售精英的良性競賽平台。

提升語言能力 專業背景成優勢

來自上海的張經緯，曾在加拿大及香港攻讀碩士課程，令他結識到世界各地的朋友，也推動他由審計行業轉投AIA任職財務策劃顧問。「入行前已常被各地朋友問及有沒有相熟的香港保險財務策劃顧問，原因是他們對這個國際金融中心較有信心，也令我留意到保險行業甚具前景，故抱着不妨一試的心態投身業界發展。」

置身於香港這個國際大都會，張經緯的客戶群來自世界各地。投身保險行業，具備良好的英語及普通話水平相當重要，而且當中不乏專業人士及企業領袖，他們要將理財及保障重任交托予財務策劃顧問，也會格外重視對方的專業背景。張經緯曾任職審計，熟悉不同行業的財務狀況及需要，較易贏得客戶信任，配合良好的售後跟進及專業態度，在業務發展上更是事半功倍。

「從事保險，不能只當作是銷售工作，客戶由初出社會、晉升、結婚，以至生兒育女等各個階段，都需要度身訂造的全面保障及理財規劃，故我們的角色舉足輕重。」張經緯期望可與客戶在財務策劃路上結伴同行，助他們做好風險管理及萬全準備，迎來豐盛人生。

堅守專業態度 真誠待客贏信任

市況變幻莫測，更有突發事件如新冠肺炎疫情出現，由銀行轉職至保險行業的葉天欣相信，專業知識可為從業員奠下成功基礎，惟亦必須細心聆聽客戶需要。特別在疫情下，他們對投保及理財的要求或有所轉變，例如更重視健康保障，或選擇更穩健的投資策略等。作為客戶的理財夥伴，她會深入了解他們的實際需要和目標，確保能盡應所需。

「基於保險是無形的產品，我們作為同行者，除協助客戶清楚認識各種產品的特色外，也讓他們了解所得的保障，並配合客戶在人生路上有不同變化及需要，持續作出適切的售後服務。」葉天欣指，正如今屆比賽主題—「功在不捨，傲而不凡」所言，要在業界取得成功，最重要是堅持不放棄，堅守專業態度及不斷付出，客戶始終會感受到；而看到客戶生活美滿、安枕無憂，就是她最大的驕傲。

提到獲獎心得，葉天欣認為首要是真誠待客，助他們解決各種問題，曾遇到有客戶投保危疾及醫療產品一年後，身體檢查後發現有異常，她了解情況後即時為對方申請理賠，使他在住院及治療期間，可透過保險支付醫療費用，毋須花費大筆積蓄，大大減輕經濟壓力，令她更體會到保險的重要性。

疫情下拓本地市場 堅持不懈助成功

年僅22歲的周子璇，由內地來港升讀香港大學，去年畢業並於9月加盟AIA，不足一年間，已在業績上取得高於業界公認最崇高的國際榮譽百萬圓桌會（MDRT）的優異成績，更奪得今屆「傑出青年推銷員獎」，表現突出。她尤其感謝公司的栽培及鼓勵，讓她有信心在港開拓保險理財市場，更在入行三個月後即投入參與銷售精英雲集的大型比賽，成功贏得獎項。

「在這個行業，年輕、有上進心是很大的優勢，加上我在大學修讀經濟及金融學科，可為客戶在財務策劃、投資及傳承等各方面出謀獻策，助他們作出全面的理財規劃，因此得到不少企業家以至高級管理人員的信任而成為我的客戶，讓我很有成就感。」周子璇補充，未來的目標將是建立團隊，並衝擊傑出推銷員獎。

「今屆比賽主題有如畫龍點晴，點出業界成功要素在於堅持不懈。」周子璇坦言，適值入行第二年，卻遇上疫情考驗，但她堅持留在香港，並專注開發本地市場，其目標客戶群除港漂外，也有以粵語為母語的本地人。仍努力學習粵語的她，在介紹保險產品時，用上圖表分析，配以生動的講解及認真誠懇的態度贏來新客戶投以信心一票，展現堅持是行業的致勝之道。

▲ 顧培德對4位出自友邦精英學院的精英獲獎尤感高興，反映公司的全面培訓有助團隊成就卓越。

設友邦精英學院 人才輩出鞏固領先地位

被譽為「銷售界奧斯卡」的傑出推銷員獎，在業界素具代表性，並體現行業的專業性和不斷求進的精神。友邦香港及澳門首席執行官顧培德指出，這個獎項的理念和優勢，正與為公司肩負培訓重任的友邦精英學院（AIA Premier Academy, AIAPA）如出一轍，故歷年派出精英參賽，正可讓他們與各界銷售專才交流，砥礪互進，繼續在業界大放異彩。

「AIA每年招募數千位新晉財務策劃顧問加盟，通過提供完善培訓，助他們掌握專業知識、服務質素和營運效率，亦不斷與時並進，善用科技提高效率及把握市場機遇。」顧培德喜見本年度代表公司參賽的4名精英，均出自AIAPA，並獲得MDRT，以至更高的會員資格，印證AIA持續推行「最優秀代理」策略的成果。

除了嚴格挑選參賽者，顧培德稱，AIA亦為他們安排深入培訓及全方位支援，當中廣及賽前面試、參賽者的營運理念、貼身跟進滙報準備工作，以及道具製作等，令每位參賽者也可更了解友邦香港助客戶活出「健康長久好生活」的深層意義，並善用科技提升服務質素。

提到賽事以「功在不捨，傲而不凡」為主題，顧培德認為，這正好提醒財務策劃顧問應緊記成功在於堅持不懈，同時敢於超越及追求不平凡，故除了追求卓越的個人業績外，更要為行業訂立更高的標準，為客戶提供最優質的服務。「秉承『以客戶為中心』的理念，我們推出各種切合客戶不同需要的產品和服務，配合簡單而到位的先進科技，助他們體驗優質產品及稱心服務，從而不斷提升客戶在使用AIA產品和服務的體驗。」

在疫情下，顧培德指AIA觀察到客戶對相關保險的需求有增無減，故特別開發網上投保平台，讓財務策劃顧問毋須與客戶會面，即可幫助他們在網上輕鬆投保。「公司亦為香港及澳門市民提供免費的新冠肺炎保障，並為合資格的現有客戶提供雙倍保障；而財務策劃顧問亦積極在這個特殊時期為客戶送上慰問，主動為他們檢視現有的保障，彌補箇中缺口。」

在穩固的成功基礎上，顧培德強調，AIA將繼續鼓勵前綫及後勤同事透過新思維和新技術，提升服務質素與效率，引領行業踏入新時代，同時應用數碼平台為客戶提供優質服務，藉此鞏固行業的領先地位。



註：「AIA」、「友邦」或「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）。

（資料由客戶提供）