富通精英群策群力奪五獎 專業用心 以客為先

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亞博館「疫境」自強 為客戶策劃合適方案
保險業是名副其實「以人為本」的行業。保險種類繁多，保單條款複雜，客戶十分依靠前線銷售人員提供專業意見及安排投保，以確保取得合適保障。因此，前線銷售人員與客戶之間的信任至關重要，前線銷售人員的專業態度以及誠信則是建立信任的基石。富通保險銷售團隊一直秉承以客為先的理念，將客戶利益放在第一位。今次獲獎的理財顧問更是精英中的精英，絕對是實至名歸。
在今屆獎項中，共有5位富通理財顧問獲獎，分別是分區總監李嘉潔(Carrie)、財富策劃總監郭嘉昇(Angus)、高級分行經理袁曉玲(Angie)、高級分行經理潘巧惠(Heidi)及分行經理鞠碧君(Akina)。五位獲獎富通精英憑藉專業備受肯定均十分興奮，他們認為富通金融人才發展中心的特別培訓令其信心大增。大家在培訓和比賽中遇上了不少挑戰，但都迎難而上，充分發揮團隊精神，亦加深了彼此的友誼和信任。他們在比賽過程中認識到不同行業的銷售精英，從中學習到更多元的銷售方式，獲益良多。
持續進修自我增值投身財富管理行業20年，從事保險業6年的李嘉潔認為：「專業、懂得為客戶設想以及良好的溝通技巧都是銷售員必備的條件，尤其對於保險從業員，更重要的是誠信和責任心。」為客戶管理財富，專業、責任心和誠信自然比一般行業的要求更高。她指出，保險規劃的專業可以從兩個角度看，不單要熟悉自己公司的產品，更要充分了解市場走勢，因此，持續進修很重要。「除了考取如CFPCM多個業界相關專業資格外，我也會進修不同學科，加强自己的專業知識和擴闊視野，裝備好自己才能適時爲客戶提供真切的幫忙，令他們倍感安心。」
除此，李嘉潔很高興能在比賽過程中更了解自己，「我一向善於與人溝通和隨機應變，但比賽要求短時間内說出重點、背誦內容，並不容易。有幸在導師和團隊的支持下，我得以達成任務更進一步。」
真誠細心聆聽客戶需求
未加入保險行業前，郭嘉昇是一名中文老師。在別人眼中，老師才是穩定的職業，但郭嘉昇卻有不同看法：「保險工作時間具彈性，我有更多時間照顧家庭。」他認爲保險業最重要的是專業，其次就是真誠待客的專業態度，「成功的理財顧問最重要是懂得細心聆聽客戶需要，以真誠態度、同理心和專業知識來爭取客戶的信任。」
郭嘉昇說今次代表公司參賽十分緊張，他表示「感謝富通金融人才發展中心為我們提供特訓，令我說話『長氣』的問題大大改善，更教會我提升心理素質及了解客戶要求，這些技巧對日後工作的幫助很大。」
重視售後服務 與客戶建立長遠關係
「我自己買保險時曾遇過銷售員離職，令自己的保單變成『孤兒單』，甚感彷徨。所以當我有機會加入這個行業，我決心全心全意服務客戶，令客戶可以獲得專業且安心的服務。」袁曉玲認為，保險業的售後服務是一生一世的，所以銷售員和客戶的關係十分重要，「我和客戶的關係像是家庭財務管家、朋友甚至家人，除了做好保障和財富管理，我也會向客戶灌輸一些理財概念，這是終生受用的。」所以，袁曉玲認為保險銷售員必須掌握專業的理財知識，她也時刻裝備自己，以掌握最新的行業動向。
袁曉玲加入保險業短短6年已有卓越的成績，她笑言：「沒有特別的成功秘訣，『複雜的事情簡單做，簡單的事情重複做』，只要工作勤奮和專注，沒有人會失敗的。」她十分感恩公司推薦她參加這個被譽為「銷售界奧斯卡金像獎」的比賽，在培訓過程中，她與同事們共同成長，從每位來自不同行業的參賽者身上亦學到很多，擴闊了自己的視野。
在逆境中挖掘商機
自年初以來，各行各業都受到疫情衝擊，保險業也不例外。潘巧惠坦言疫情的確帶來了不少影響，但入行14年的她卻認為困境中應更加積極，「有些人認為疫情就如打風一樣，就把這段時期當作放假。我不認同這個觀點，疫情下保險從業員更應該關注客戶的健康及保障需要。雖然未必可以和客戶見面，但仍可以透過電話，通知客戶公司的最新資訊、優惠和額外保障，順便談談近況。雖然和客戶見面少了，但交流未必減少，甚至令生意不跌反升！」
談及參賽感受，潘巧惠認爲能與不同同事一起接受培訓十分難得。大家在遇到困難時互相勉勵，即使導師沒空，大家仍約定時間一起練習，「經過今次培訓，我們都明白了深入淺出和精簡內容的重要性，更學會把握推銷的時機，當中的智慧終身受用。」
堅持信念不放棄
鞠碧君以前是餐廳東主，然而生意再好也敵不過加租壓力，後來機緣巧合下加入保險業。經過6年的努力，鞠碧君已晉升為富通保險的分行經理，「我曾遇過交通意外，因此更明白保險的重要性。加入保險業，就是希望幫到更多人。」鞠碧君指出，保險從業員必須與時並進，熟悉每款產品，才能為客戶度身訂造最合適的保障計劃。
今次參賽正值疫情，培訓編排因而拖長，鞠碧君認為這反而令她有更大得着，「這樣的安排如同給我們雙倍時間吸收知識，可以掌握得更好更清晰。」雖然疫情減少見客次數，鞠碧君依然堅持信念，在困境中不輕易言棄，有一個客人和我第一次見面後，隔了4年才和我簽單。好的產品加上專業與誠意，客戶總有一天會明白我的用心。」
鞠碧君對於參賽獲獎感到高興，不過培訓和比賽完結後，一班精英「同學」各自回自己的崗位工作，也略感失落，但她相信友誼不變，還可以相約相聚！
參賽有助提升整體培訓質素
5名參賽精英獲獎自然獲益良多，事實上，這也給公司的培訓策劃帶來新的視野，推動公司培訓邁進新的里程碑。
「傑出推銷員獎是香港銷售業界的『奧斯卡』，公司精英參賽就如同參與能力的測試，由其他公司甚至是來自不同行業的專家評分，這對於參賽者來説固然是個挑戰，但獲獎就給他們帶來了更全面的肯定。」富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君(Dionne)說，精英不單是對參賽者的肯定，更是對富通金融人才發展中心的認可。「今次的參賽者都是我們層層篩選出來的精英，他們不單代表公司，更是各自團隊中的楷模，希望其他同事將他們視為目標，爭取以後參賽。」
DSA精英培訓課程雖然是針對今次比賽而設計，但蘇芷君認為，這個課程也能啟發未來設計新人培訓課程的方向，「從參賽精英同事的分享，我們了解到熟悉產品和市場動態並不難，難的是在銷售過程中如何調節心態。如何從觀察和簡短談話中窺探到客戶的心態，從而規劃更合適的計劃給客戶，這是培訓的重點之一。這次培訓的經驗和心得都會成為我們制訂未來課程的指標，讓新入職同事亦可輕鬆掌握課程内容。」
（資料由客戶提供）