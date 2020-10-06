富通精英群策群力奪五獎 專業用心 以客為先

▲ 秉承以客為尊的理念，富通保險於今共有5名精英獲頒「傑出推銷員獎」。

保險業是名副其實「以人為本」的行業。保險種類繁多，保單條款複雜，客戶十分依靠前線銷售人員提供專業意見及安排投保，以確保取得合適保障。因此，前線銷售人員與客戶之間的信任至關重要，前線銷售人員的專業態度以及誠信則是建立信任的基石。富通保險銷售團隊一直秉承以客為先的理念，將客戶利益放在第一位。今次獲獎的理財顧問更是精英中的精英，絕對是實至名歸。

在今屆獎項中，共有5位富通理財顧問獲獎，分別是分區總監李嘉潔(Carrie)、財富策劃總監郭嘉昇(Angus)、高級分行經理袁曉玲(Angie)、高級分行經理潘巧惠(Heidi)及分行經理鞠碧君(Akina)。五位獲獎富通精英憑藉專業備受肯定均十分興奮，他們認為富通金融人才發展中心的特別培訓令其信心大增。大家在培訓和比賽中遇上了不少挑戰，但都迎難而上，充分發揮團隊精神，亦加深了彼此的友誼和信任。他們在比賽過程中認識到不同行業的銷售精英，從中學習到更多元的銷售方式，獲益良多。

▲ 李嘉潔

持續進修自我增值投身財富管理行業20年，從事保險業6年的李嘉潔認為：「專業、懂得為客戶設想以及良好的溝通技巧都是銷售員必備的條件，尤其對於保險從業員，更重要的是誠信和責任心。」為客戶管理財富，專業、責任心和誠信自然比一般行業的要求更高。她指出，保險規劃的專業可以從兩個角度看，不單要熟悉自己公司的產品，更要充分了解市場走勢，因此，持續進修很重要。「除了考取如CFPCM多個業界相關專業資格外，我也會進修不同學科，加强自己的專業知識和擴闊視野，裝備好自己才能適時爲客戶提供真切的幫忙，令他們倍感安心。」

除此，李嘉潔很高興能在比賽過程中更了解自己，「我一向善於與人溝通和隨機應變，但比賽要求短時間内說出重點、背誦內容，並不容易。有幸在導師和團隊的支持下，我得以達成任務更進一步。」

▲ 郭嘉昇

真誠細心聆聽客戶需求

未加入保險行業前，郭嘉昇是一名中文老師。在別人眼中，老師才是穩定的職業，但郭嘉昇卻有不同看法：「保險工作時間具彈性，我有更多時間照顧家庭。」他認爲保險業最重要的是專業，其次就是真誠待客的專業態度，「成功的理財顧問最重要是懂得細心聆聽客戶需要，以真誠態度、同理心和專業知識來爭取客戶的信任。」

郭嘉昇說今次代表公司參賽十分緊張，他表示「感謝富通金融人才發展中心為我們提供特訓，令我說話『長氣』的問題大大改善，更教會我提升心理素質及了解客戶要求，這些技巧對日後工作的幫助很大。」

▲ 袁曉玲

重視售後服務 與客戶建立長遠關係

「我自己買保險時曾遇過銷售員離職，令自己的保單變成『孤兒單』，甚感彷徨。所以當我有機會加入這個行業，我決心全心全意服務客戶，令客戶可以獲得專業且安心的服務。」袁曉玲認為，保險業的售後服務是一生一世的，所以銷售員和客戶的關係十分重要，「我和客戶的關係像是家庭財務管家、朋友甚至家人，除了做好保障和財富管理，我也會向客戶灌輸一些理財概念，這是終生受用的。」所以，袁曉玲認為保險銷售員必須掌握專業的理財知識，她也時刻裝備自己，以掌握最新的行業動向。

袁曉玲加入保險業短短6年已有卓越的成績，她笑言：「沒有特別的成功秘訣，『複雜的事情簡單做，簡單的事情重複做』，只要工作勤奮和專注，沒有人會失敗的。」她十分感恩公司推薦她參加這個被譽為「銷售界奧斯卡金像獎」的比賽，在培訓過程中，她與同事們共同成長，從每位來自不同行業的參賽者身上亦學到很多，擴闊了自己的視野。

▲ 潘巧惠

在逆境中挖掘商機

自年初以來，各行各業都受到疫情衝擊，保險業也不例外。潘巧惠坦言疫情的確帶來了不少影響，但入行14年的她卻認為困境中應更加積極，「有些人認為疫情就如打風一樣，就把這段時期當作放假。我不認同這個觀點，疫情下保險從業員更應該關注客戶的健康及保障需要。雖然未必可以和客戶見面，但仍可以透過電話，通知客戶公司的最新資訊、優惠和額外保障，順便談談近況。雖然和客戶見面少了，但交流未必減少，甚至令生意不跌反升！」

談及參賽感受，潘巧惠認爲能與不同同事一起接受培訓十分難得。大家在遇到困難時互相勉勵，即使導師沒空，大家仍約定時間一起練習，「經過今次培訓，我們都明白了深入淺出和精簡內容的重要性，更學會把握推銷的時機，當中的智慧終身受用。」

▲ 鞠碧君

堅持信念不放棄

鞠碧君以前是餐廳東主，然而生意再好也敵不過加租壓力，後來機緣巧合下加入保險業。經過6年的努力，鞠碧君已晉升為富通保險的分行經理，「我曾遇過交通意外，因此更明白保險的重要性。加入保險業，就是希望幫到更多人。」鞠碧君指出，保險從業員必須與時並進，熟悉每款產品，才能為客戶度身訂造最合適的保障計劃。

今次參賽正值疫情，培訓編排因而拖長，鞠碧君認為這反而令她有更大得着，「這樣的安排如同給我們雙倍時間吸收知識，可以掌握得更好更清晰。」雖然疫情減少見客次數，鞠碧君依然堅持信念，在困境中不輕易言棄，有一個客人和我第一次見面後，隔了4年才和我簽單。好的產品加上專業與誠意，客戶總有一天會明白我的用心。」

鞠碧君對於參賽獲獎感到高興，不過培訓和比賽完結後，一班精英「同學」各自回自己的崗位工作，也略感失落，但她相信友誼不變，還可以相約相聚！

▲ 富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君喜見同事獲得銷售界的「奧斯卡」，為他們以至富通保險團隊帶來更全面的肯定。

參賽有助提升整體培訓質素

5名參賽精英獲獎自然獲益良多，事實上，這也給公司的培訓策劃帶來新的視野，推動公司培訓邁進新的里程碑。

「傑出推銷員獎是香港銷售業界的『奧斯卡』，公司精英參賽就如同參與能力的測試，由其他公司甚至是來自不同行業的專家評分，這對於參賽者來説固然是個挑戰，但獲獎就給他們帶來了更全面的肯定。」富通保險署理首席營業總監兼首席人才發展總監蘇芷君(Dionne)說，精英不單是對參賽者的肯定，更是對富通金融人才發展中心的認可。「今次的參賽者都是我們層層篩選出來的精英，他們不單代表公司，更是各自團隊中的楷模，希望其他同事將他們視為目標，爭取以後參賽。」

DSA精英培訓課程雖然是針對今次比賽而設計，但蘇芷君認為，這個課程也能啟發未來設計新人培訓課程的方向，「從參賽精英同事的分享，我們了解到熟悉產品和市場動態並不難，難的是在銷售過程中如何調節心態。如何從觀察和簡短談話中窺探到客戶的心態，從而規劃更合適的計劃給客戶，這是培訓的重點之一。這次培訓的經驗和心得都會成為我們制訂未來課程的指標，讓新入職同事亦可輕鬆掌握課程内容。」

（資料由客戶提供）