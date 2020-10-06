亞博館「疫境」自強 為客戶策劃合適方案

▲ 葉梓琼形容，展覽業的銷售人員有如默默耕耘的農夫，兼具耐心及毅力之餘，也要為客戶解決各項奇難雜症。

新冠肺炎疫情下，本港的展覽及娛樂活動幾乎全面停擺，但一批在亞洲國際博覽館（下稱亞博館）工作的銷售人員，並未有因而停步或鬆懈，更努力就場館引入嶄新的防疫措施積極學習；同時為客戶策劃最合適的活動方案，共同克服逆境，展現高度專業精神。今年，亞博館更有參賽員工在「傑出推銷員獎」中脫穎而出，代表團隊勇奪殊榮。

▲ 亞洲國際博覽館引入全球首個「智能消毒通道」，配備負壓通道設計並結合嶄新空氣淨化技術，為進出場館人士及員工消毒。

投身社會工作後輾轉加入會展行業的亞洲國際博覽館銷售業務經理葉梓琼，至今在業內從事銷售工作已有10年。她指出，各項活動籌辦需時，展覽業的銷售人員，在角色上有如一個默默耕耘且無懼風吹雨打的農夫，後者須付出時間及耐心「播種」；前者由用心了解客戶的需要，至制定合適的場地方案，可能要用上半年或更長時間，所需的耐心同樣不可少。在客戶確定租用場地後，我們仍須與農夫「施肥除草」一樣，不時協助他們解決種種奇難雜症，待整項活動圓滿結束，才算獲得真正的「收成」。

時刻裝備自己 靈活應對客戶需要

因此，要成為傑出的銷售人員，葉梓琼認為，首要是持續用心耕耘，時刻裝備自己，視增進知識如同植物增值「養分」般重要。即使面對變幻不定的天氣，也要因時制宜，以堅韌的毅力、創新的思維應對不同客群的需要。」葉梓琼坦言，本身性格外向，喜歡與人交流，也愛接觸新事物，故銷售工作很適合自己，也成功與客戶建立互信關係。

提到近年最具挑戰性的工作，葉梓琼直言，當中首推由粵港澳大灣區青年總會和香港孔聖教學院共同主辦的第一屆「粵港澳大灣區青年節暨孔聖誕日」，該活動特邀中外嘉賓，滙聚近2,500名身穿56個民族服飾的粵港澳大灣區青年，共同寫下隸書「儒」字，創下了群體書法的健力士世界紀錄。



「由收到查詢到落實計劃不足兩個月，籌備時間緊迫，加上須符合申請健力士世界紀錄的嚴格要求，包括點算人數方式、活動進行時間等。除了提供場地計劃書外，我們亦與客戶多次商討活動流程、交通、保安、餐飲，以至進場及座位等安排，積極為他們提供專業意見及一條龍服務。」她憶述，活動當天見證到成功創下新紀錄的一刻，整個團隊與客戶同感興奮，只覺一切辛勞也很值得。

從挫折中學習 不斷創新求變

對今屆獎項以「功在不捨，傲而不凡」為主題，葉梓琼直言，很多時候銷售也未能「一擊即中」，這正好提醒銷售人員遇上挫折時，應努力找出原因，並充分了解不同客戶的需要，力求進步，終可制定迎合其需要甚至超越期望的計劃書，贏得對方肯定。「我們亦不應只着眼於成功的一瞬間，而是要保持良好的服務質素，不斷創新求變，才能留住客戶。對我而言，每當所負責的項目或展覽獲得成功，看到客戶對成果感滿意，也會為我帶來很大的滿足感。」

她補充說，有關主題與亞博館的兩大企業價值觀—「力臻完美」、「力求創新」同樣互相呼應，例如面對疫情，除了推行傳統的防疫措施外，亞博館更率先引入創新消毒科技，增強客戶信心。

調整心態出賽 積極與同業交流

回顧整個參賽過程，葉梓琼表示，當中獲益除了發現銷售方式有很多可能性，啓發往後多作不同嘗試外，也因疫情令比賽一再延期，賽事形式亦配合防疫政策作出變更，令她學會調整心態，隨時作好準備迎接挑戰。「很高興可與眾多銷售精英同場比拼，由此體會到『台上一分鐘，台下十年功』的道理，約短短10分鐘的比賽，背後是團隊努力籌備多個月的成果。我特別感激不同部門及同事的支持，從講稿、道具到銷售技巧，為我提供了很多寶貴意見，充分發揮『亞博AWESOME』的團隊精神。」

正所謂「知己知彼，百戰百勝」，葉梓琼深信，了解市場動向、競爭對手及自身的強弱項，對制定銷售策略非常重要，故她會定期參與不同的研討會，把握每個與業界交流的機會，同時積極進修，如早前修畢綜合調解員課程，期望進一步加强與客戶的溝通技能。

引進高規格衞生設備 主動出擊迎業界復甦

▲ 針對自動電梯扶手、出入口大門及洗手間等訪客較常接觸的設施，場館特別應用「Aegis神盾智能光催化持續滅菌鍍膜」，加強保障。

作為亞洲區內首屈一指的展覽、會議和活動場地，亞洲國際博覽館歷年舉辦大量矚目的國際博覽、世界級演唱會及娛樂盛事，吸引數以百萬計內地及海外參加者到訪香港。面對疫情令場館活動大受影響，亞博館即以引進更高規格的衞生安全裝備作回應；而銷售團隊亦緊貼全球最新疫情，為客戶提供不同的延期及應變方案，全面提升客戶的信心。

配合政府宣布透過防疫抗疫基金，為亞博館舉行的大型會議及展覽提供全額租金資助，亞博館除即時向主辦單位分享實用資訊，協助客戶度過難關外，也率先引進多項先進的防疫措施，包括神盾智能光催化持續滅菌鍍膜、智能消毒通道及智能消毒機械人等，確保場館時刻準備就緒，迎接展覽業復甦。

（資料由客戶提供）