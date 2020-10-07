立秋剛至，中秋已過，重陽亦將至。遊山登高時即使汗流浹背，但秋意已濃，也不覺辛苦。

每年新曆九、十月天高氣爽，是行山活動旺季，但同時也是運動傷患膝關節痛的發作高峰期。人潮湧往遊山路徑，大家也相較平日走更多路，上落更多斜路，導致尤其中年人士的膝痛個案激增。若下肢力量或疏忽行山技巧，加上上落山徑因素令膝蓋壓力倍增，往往加劇髕股關節偏歪致過分受力所引發菠蘿蓋（髕骨）痛。其實要減低行山疼痛的機會，上及落坡是各有方法，只要平素多訓練肌力，臨場量力而為，往往能減少後遺症的膝痛情況。

上斜或落斜各有不同疼痛原因，上斜疼痛多與用錯膝部力量有關。我們知道步行動作是下肢左右交替地向前提腿，及對側腿作向後推力。下肢後伸時，是髖及膝關節分別後伸及伸直使然，而若力量愈大，則步行愈是有力及速度愈快。而在上斜過程中，更特別講求有力的後伸動作，但若用力不正確，尤其過度蹬腿踢直膝部，或每一步反覆錯誤地過分鎖緊菠蘿蓋，則會加劇膝部髕骨底下壓力，引起軟骨磨損及引發炎症疼痛。要正確地作下肢後推動作，其實應由髖部的臀大肌帶動動作，膝部配合伸直，膝蓋不應過度鎖緊踢直。

落斜疼痛既與下肢無力有關，亦與落山技巧有關，導致膝部偏歪，加大膝蓋壓力而導致發炎疼痛。其實下肢各關節間互動，每每息息相關，膝部偏歪與髖或足部情況有關。其中尤以髖部的臀中肌無力，可引致同側下肢站立時大腿向內傾斜，導致髕股關節偏歪。足掌肌肉無力，落斜時的疲勞無以為繼為足弓提供支撑，誘使腳掌旋前及下肢外旋現象，產生膝蓋偏離正常軌道，誘發磨損受傷及疼痛。

要減少行山運動的膝痛後遺症，上斜及落斜有不同的肌肉訓練及步行技巧要求。上斜動作着重臀大肌，足夠肌力可帶動髖膝伸展動作，日常訓練方法可在平臥位時，作髖部的拱橋升提動作。開始時雙側髖部同時用力作支撑，及至進步後則可以作單側臀部訓練。此外，上斜技巧亦應避免過分鎖緊膝部，不應用力蹬直膝關節。至於落斜方面，講求加強臀中肌的肌力訓練，方法在側臥位時先作屈髖及膝姿勢，然後向天花板方向提腿。兩者皆可以手按着相關肌肉，訓練過程中能感受到肌肉收緊。另一方面，亦應避免選擇過高斜度行山路綫，若落山為較寬闊斜坡，可以Z形路徑行走；適時使用行山杖，借助手力以減低膝部壓力。

行山樂趣多，若能相約三五知己，賞花細聽鳥語，細看長風萬里的白雲雲彩，這必然是紓壓及健體的最佳方法。不知行山路徑上會否見到大家？

▲ 每年新曆九、十月天高氣爽，是行山活動旺季，但同時也是運動傷患膝關節痛的發作高峰期。（本報資料圖片）