收到友人送來的新西蘭麥蘆卡蜂蜜，心裏甜如蜜。麥蘆卡是一種樹的品種而非一個專有品牌，麥蘆卡樹屬於茶樹家族，因為它的花蜜有奇特療效，故聞名於世。現在很多人一提起蜂蜜，無論送禮或自用，都會先想起新西蘭，但其實意大利、西班牙、塔斯曼尼亞、匈牙利、挪威、智利、加拿大也有出產品質很好的蜂蜜，只是新西蘭和（麥蘆卡）蜂蜜的關係，已深深地打入了人們的記憶。在品牌領域中，這也是Country Of Origin（COO）branding effect的一種，即品牌原產地效應。例如麥蘆卡蜂蜜，我們甚少斟酌它的品牌，好像只要知道是新西蘭原產，就有份安心。

這也令我想起英國康沃爾郡的沙甸魚。英國沙甸魚本來叫Pilchard（其實即是Sardine的品種），但在一九九七年前，銷售量一直下滑，幸好供應商老闆Nick Howell轉數快，在一九九七年把本來聽起來毫無特色的Pilchard，改名為Cornish sardines（康沃爾郡沙甸魚）。只是加了一個出產地和把品種名稱換了，接下來的命運就很不同：英國大型連鎖超市Tesco的康沃爾郡沙甸魚銷售量狂漲180%；Cornish sardines在當地餐廳菜單裏，已成為高檔次食材。牛津大學實驗心理學家Charles Spence指出：「食材若有一個含有民族風的名稱，會令人覺得更為正宗。」又例如意大利雪糕Gelato，吸引我們的可能不僅是那個味道（其實我個人不太喜歡那淡淡的味道和薄薄的質感），而是那個跟意大利的聯想。

國際知名品牌諮詢顧問公司Futurebrand今年都做了相關研究，他們的Country Brand Index（CBI）發現，北美和歐洲人民仍然覺得，但凡涉及機械的產品（如汽車），德國品牌仍是首選；而在眾多亞洲品牌中，他們對日本、韓國和台灣產品的品質和信心都是正面的。而他們認為，韓國品牌在時尚潮流類別中，甚至有超越日本的趨勢。這些都是很有趣的品牌與原產地的互相牽引作用。當然，不少品牌研究報告提醒，品牌原產地效應不一定是正面，那要視乎人們對那個原產地的觀感如何，以及對出產於該地的產品品質有信心與否，若兩者皆是負面的話，品牌和原產地連結起來，只會累鬥累。