內地長假接近尾聲，發現離城遠行的朋友確多。一種說法是，大家要補回年初疫情嚴峻時，回鄉下團年和外出旅行那一筆。於是見到朋友圈晒的甫士，不少是各人返回家鄉的十月團年照。這令今次長假交通盛況，有點點春運feel。

至於內地遊，除了前述的興起了往西北西南偏遠景點外，一些過往熱門目的地，則被擠得變成「最坑人景點」，用網民嘲笑那句話，就是有些景點，「不去一生後悔，去了後悔一生」。那今年十大坑人目的地又有哪些？

TOP 10旅遊坑人城市方面，排名是：廈門、西安、桂林、麗江、杭州、北京、蘇州、重慶、南京和成都。具體景點則有，如：鼓浪嶼、各種古鎮、兵馬俑、黃鶴樓、西湖、西安回民街等。

這些景點都曾去過，了解到那種失望主要來自幾點。首先，那些地點確實過分空間集中，窄窄的巷，讓人流通過較難，變成人擠人，行於其中根本受罪，完全不是享受。另一就是古鎮同質化太厲害，你去周莊、西塘、烏鎮、麗江，基本上沒大分別，而且商品街上充斥着各種俗氣的特產或紀念品，遊客邊行邊吃，食物包裝與竹籤到處扔。個別需付費入鎮的景點也不便宜，人頭要一、二百元人民幣。

鼓浪嶼名列榜首，可能因為和期望的反差最大。之前，那裏被想像成處處琴音，又有歐式別墅，小路盤旋，甚有歐洲小資及文青情懷。但去到，你首先要排隊擠上那破渡輪，上到島上（類似長洲吧），窄路沿島及山上走，真要走到高處才能避開人海。間或真有幾間文青咖啡座，但門外等候的人太多，變成茶樓等位的人圍着你一樣。至於黃鶴樓，會發現翻新仿古的大樓，有電梯運行，樓上只是滿是賣字畫的商店。