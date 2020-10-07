直升機也消毒 侵侵竟除口罩「設伏」

特朗普感染新冠肺炎在醫院住了3天後，在本港時間昨早回到白宮，繼續接受醫療照顧。他原本戴着口罩，從軍事醫學中心回到白宮後，站在陽台上，雖然還未康復，卻除下了口罩，不停整理西裝外套，讓記者拍攝新冠病毒「打勝仗」歸來的一刻。然而他除口罩時，隨意用手接觸口罩表面，還將口罩塞入西裝口袋，根本是缺乏衞生常識。

那一刻，他在意的顯然不是衞生，而是期望「勝利回歸」帶來的支持度「浴火重生」。他豎起兩隻大拇指，也向接載他回白宮的座駕直升機Marine One（海軍陸戰隊一號）敬了個軍禮，貌似輕鬆，看在一般人眼裏，卻是任性行徑又一樁。

海軍陸戰隊一號 負責短途接送

在媒體直播他出院時，鏡頭對着海軍陸戰隊一號，除了他的御醫，這架總統座駕今回也長時間曝光。可以說，總統乘坐海軍陸戰隊一號的次數，遠遠多於大家較熟悉的空軍一號。兩者都是總統專機，空軍一號擔負遠程接載例如出國訪問，短途就由海軍陸戰隊一號負責，例如從醫院回白宮，或者由白宮飛去安德魯斯空軍機場，讓總統轉乘波音747的空軍一號，又或者載總統前往馬里蘭州的大衞營度假之類。

當總統在外國訪問，陸戰隊一號有時亦會被運去執行任務。其實所謂空軍一號，或海軍陸戰隊一號，都是無綫航空呼叫號（call sign），並非單指某一架飛機。總統登上哪架空軍負責的飛機，該飛機便叫空軍一號；同樣道理，總統乘坐的海軍陸戰隊直升機，不論是哪一架，就成為陸戰隊一號。

總統直升機由海軍陸戰隊直升機第一飛行隊（Marine Helicopter Squadron One，或叫HMX-1）負責，又稱「夜鷹」，使用的機型主要兩種，大型的「海王」（VH-3D Sea King），較小但新式的「白鷹」（VH-60N White Hawk），即黑鷹（Black Hawk）直升機的特別版，一直以來專機都由生產黑鷹的西科斯基（Sikorsky）飛機公司生產。

總統專用直升機約在60年前開始服役，1957年7月，在名為Operation Alert（警覺行動）的試飛，艾森豪威爾總統坐上一架UH-13J直升機，從白宮飛到了大衞營，成為第一位乘坐專用直升機的美國總統。

從此，「夜鷹」便擔負起接送總統、副總統等短途飛行任務，只不過當副總統乘坐時，直升機就叫海軍陸戰隊二號。從1957年到1976年間，陸軍的直升機陸軍一號，也分擔過接送任務，後來才交由海軍陸戰隊專責。甘迺迪總統提出，直升機應具有與眾不同標誌，於是有了如今白綠相間顏色，機身兩側有United States of America字樣，機頭兩側有總統徽章的海軍陸戰隊一號，一眼便能辨認。

5架同款直升機齊飛 「迷惑」攻擊者

今天的陸戰隊一號，飛行時速可達每小時240公里，容納14名乘客，還有洗手間。與大多數直升機不同，陸戰隊一號飛行噪音較小，總統可以與人交談。除了備有先進保密通訊系統，亦裝備導彈預警系統和反導防禦系統，包括誘餌彈以及紅外綫干擾器等，機身亦有防彈裝甲。陸戰隊一號直升機從來不單獨飛，通常是5架同樣的直升機一起飛，1架是總統乘坐，其餘4架是為了迷惑可能出現的攻擊者。

911襲擊讓總統直升機的安全受到關注，加上新老交替需要，新引入的VH-92A機種計劃明年起，逐步取代現役的「海王」，據報每架平均造價約2億美元，載客量更增至19人，防火性能更好，避震更佳，讓總統坐上更安全的專機。

不論海軍陸戰隊一號在甚麼地方起飛或着陸，都會有1名陸戰隊隊員在機外迎接總統，並且敬禮，這是一項傳統，從來如此。但近日有一個安排卻是從未試過的，就是特朗普確診新冠肺炎後，軍方立即為幾架陸戰隊直升機大消毒。

雖然他們的統帥特朗普叫大家不要害怕新冠病毒，不要讓它主宰生活，但飛機還是要消毒的，口罩還是要戴的。侵侵回到白宮即時除口罩，是為了「表演」，我們普通人戴口罩是為了「健康」，完全是兩回事。他在醫院吃藥後，在Twitter上「洗版」式連發19帖，號召大家投他一票，平均兩分鐘發一帖。特朗普染病後懂得利用新冠肺炎，為自己代言，我們是學不來的，還是老老實實戴口罩吧！