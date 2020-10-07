3大事件 影響環球末季經濟

2020年上半年，受新冠疫情衝擊，環球經濟嚴重萎縮，金融市場劇烈震盪。近月，隨着各國相繼重啟經濟，前景略為改善。然而，踏入第四季，受3大事件影響，市況難免再次波動。以時間先後排序，分別是歐美疫情反覆甚至再度升溫、英國與歐盟貿易談判死綫逼近，以及美國大選。

近期，多地經濟活動稍有起色。在掌握更多數據後，國際機構陸續上調全球經濟表現。國際貨幣基金組織（IMF）將會在10月13日更新其經濟展望，目前最新的國際機構預測來自經濟合作與發展組織（經合組織，OECD），其中有兩點值得注意。

歐美疫情升溫 持續打擊經濟

OECD預計，2020年全球GDP萎縮4.5%，2021年則全面改善至正5.0%的增速。由於比較基數極低，2021年所有主要經濟體均會錄得正增長，無一例外。然而，這並不代表疫情對經濟的影響有望在短期內消退。

表面上，按照OECD的估算，2021年經濟增速已經高於2020年的萎縮幅度，但這並不表示經濟活動挽回失地。假設OECD預測準確，總結2020與2021兩年，全球GDP僅是微升0.3%。相比之下，在2019年，全球GDP增長2.6%，即使按照這個溫和增速，如果沒有疫情影響，今明兩年本來能夠增長5.3%。換言之，疫情在兩年內拖慢全球GDP增長5個百分點之多，事實上比2020一年的負面影響更大。

此外，考慮到歐洲多國疫情急劇升溫，美國部分地區病例出現反彈，全球經濟所受到的拖累及長期打擊，有可能比目前的估計嚴重。

中美兩大經濟體 競爭恐更複雜

按照OECD的預測，中國2020年GDP有望上升1.8%，是唯一能夠錄得增長的主要經濟體，亦明顯較其他新興市場優勝。另一方面，美國GDP今年收縮3.8%，表現好於其他西方發達經濟體。相比之下，歐元區收縮7.9%，逾兩倍於美國所受的負面影響；英國、法國、意大利的萎縮幅度更在10%左右。

作為全球前兩大經濟體，中美雖然皆受到衝擊，但表現與同類經濟體相比，仍然保持相對優勢。兩國在貿易、科技、金融等各領域的競爭勢頭，缺乏轉趨溫和的誘因，恐怕難免變得更為複雜。

美零息政策 或維持至2025年後

時至今日，零利率、負利率、量化寬鬆、孳息曲綫控制等激進及非傳統貨幣政策基本覆蓋全球所有西方發達經濟體，甚至蔓延至部分發展中國家。根據眾央行的表態判斷，超寬鬆貨幣政策會維持一段相當長的時間，甚至在可預見的將來，亦難以出現根本改變。

貨幣政策不但正常化舉步維艱，反而朝着非正常化的方向愈走愈遠。作為全球最具影響力的央行，美國聯儲局修改通脹目標，明言平均通脹不達到2%前不會考慮加息。按照公開市場委員會最新的前瞻指引，聯邦基金利率直至2023年年底前會一直維持在0至0.25%。惟考慮到央行過往在加息上拖沓的傾向、金融市場對超低息環境的依賴，以及不斷膨脹的整體債務負擔，美國的零利率政策甚至可能會維持至2025年以後。

在超寬鬆貨幣政策所造成的長期低利率、流動性氾濫的環境下，資產市場與實體經濟背道而馳。高企的資產價格，與受到疫情衝擊的現實世界恍如隔世。超低利率環境對資產有長期支持作用，惟在今年第四季，政治事件將主導市場發展。

特朗普的處事方式雖然獨樹一幟，但在政策綱領上，基本和共和黨傳統主張保持一致。白宮推行的減稅及一系列去監管措施，有助提升國內經濟活力，某程度上抵銷了貿易戰對進出口行業造成的嚴重干擾，美國股市表現得以受惠，跑贏其他主要市場。

大選在即 民調左右美股表現

以特朗普2016年11月8日當選前1日為起點，至今年9月底，按強弱排序，美國標普500指數、日本日經指數、歐洲STOXX600指數、恒生指數、英國富時100指數累計變化分別為57%、37%、9%、3%、-13%。相比之下，如果白宮易主，拜登已經表明將提高企業稅率，與氣候變化相關的監管措施亦會顯著增加，難免對經濟增長、企業盈利造成壓力。

在選舉日前，美股表現很可能受民調的變化左右。特朗普連任，延續支持國內經濟的政策，是投資者樂見的結果；如果拜登當選，市場則需要時間消化政策轉變對營商環境帶來的不確定性，至少短期內不利美股表現。

英歐談判未明朗 美元或成避風港

在滙市方面，最重要的事件莫過於歐盟與英國的貿易談判。由於現有貿易安排的過渡期將在年底結束，加上英國單方面設下10月15日的死綫，達成新協議的難度頗大。一旦談判未果，除英鎊勢必受挫外，歐元亦難免下滑。假若市場的避險情緒升溫，美元及日圓將得到支持。

美滙指數在8月曾經跌至92.14，為2018年5月以來最低水平。考慮到歐美疫情反覆影響全球經濟復甦力度、英歐貿易談判失敗風險較高、金融市場趨波動等因素，美元有機會再度發揮資金避風港的角色，年內低位相信已經出現，第四季表現有望改善。