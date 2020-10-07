得力助手辭職就是反骨？

有些主管在自己的得力助手辭職時，便會變臉，甚至認為這是反骨。我從事管理工作20多年，從來沒有因為同事的離職而給他們臉色看，當外面的機會比我能提供的更好時，我會支持他們，並送上祝福。

我認為同事和我共事的時候，盡心盡力貢獻，我又能給予相應的報酬，這便各不拖欠。天下無不散之筵席，要求對方跟你一世是不切實際的。而且我年紀比同事們大，有一天我要退休的時候，難道我應該被責難為不夠義氣，沒有繼續照顧他們？

我也打過工，跟過不同的上司，雖然我的上司們轉工的頻率比我更高，但每次我離職的時候，我也不會感到對不起上司。每個人只可以活一次，我們一生要做的事業決定不會很多，這些決定對自己那麼重要，實在不應把其他人的感受放在考慮之列。只要預早安排，把自己離職的影響減到最低，已經是很盡責了。

如果不想下屬「反骨」，唯一的方法就是真心為他們着想，了解他們的需要，為他們搭建舞台，讓他們有機會發揮才能，並給予相應的報酬。

如果他們有夢想，和公司的發展方向脗合的話，那就盡量幫他們一把；如果公司沒法提供相應的機會，就只好放他們一馬。成為別人事業的助力，總好過成為他們的阻力。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》