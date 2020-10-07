染疫變政治騷 特朗普求贏不擇手段

美國總統特朗普染疫後，未康復便高調出院，試圖將自己打造成抗疫英雄，根本沒汲取確診教訓，作出連串荒誕行徑，不但有繼續播毒之嫌，更對美國人以至全球做了極負面的防疫示範，隨時英雄做不成，反而成了超級傳播者，害人又害己。

營造抗疫英雄 淡化疫情可怕

特朗普在醫院接受治療3天後，周一急不及待出院，其間更不斷發tweet，宣稱自己戰勝新冠病毒，情況愈來愈好，感覺比20年前還要好，呼籲國民不要害怕病毒，不應讓病毒主宰生活。他甫抵白宮，馬上除掉口罩，豎起拇指說自己感覺良好。

假如他想營造一切回復正常，美股受消息刺激上升，可謂目的已達，但若說他染疫上了寶貴一課，憑他連日種種乖誕言行，凸顯他從未汲取任何教訓，在防疫上依然故我，絲毫沒改變。

作為一國元首，在保安嚴密環境下仍染疫，確實是令人難以忘懷的經歷，足以改變對控疫政策的看法。

英國首相約翰遜最初採取佛系抗疫姿態，甚至提出群體免疫的政策方針，3月底當他確診，甚至一度要進入ICU，對疫情有深刻體會，之後態度一百八十度轉變，一改以往輕視做法，轉軚認為戴口罩有助防疫，並在全國實施嚴厲限聚措施，出院後更到首相別墅自我隔離到徹底痊癒為止。

反觀特朗普在中招後沒好好反省，出院後第一件事是除口罩，用行動來表達他仍不相信戴口罩有助防疫，反而將染疫當成政治騷，爭取選民的同情票。

首先，他利用今次親身經歷進行政治操作，試圖向民眾傳遞一個信息：病毒並不可怕，他已沒事可出院，並可再次投入競選活動，過正常生活，他做得到，所有美國人也做得到，藉此淡化他抗疫不力，亦營造自己是個硬漢子。惟此舉卻無視逾21萬死於疫情的死者家屬感受，尤其他說染疫後，狀態比20年前還要好，無疑是在他們傷口撒鹽，增添痛楚。

為做騷「瘋了」 播毒害人害己

此外，他無視美國公共衞生指引要求染疫後最少隔離10天的規定，周日讓穿着全身防護衣的特工，駕車載他在醫院外短暫巡遊，接受支持者祝福慰問；周一在未康復下就出院，完全是為求做政治騷而置特工及其他官員生命安全不顧。連其長子小唐納德也形容父親行徑「瘋了」。

倘若特朗普返回白宮後自我隔離還好，至少他仍知道自己有傳染能力。但現時距離大選日不足一個月，加上他選情落後，恐怕他會不顧一切，若他自以為康復，強行到各州進行競選活動，出席總統電視辯論，便有可能將病毒傳開去。

美國人尤其特朗普的支持者，眼見總統抗疫心態不變，在防疫上恐怕有樣學樣，增添控疫難度。若疫情在大選前加劇，只會加深選民對其抗疫不力的印象，可能透過選票向他追責，屆時特朗普輕忽疫情，只會動輒得咎。

責任編輯：陳楚源