微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才

【本報訊】新冠肺炎衝擊下，新常態浮現，各行各業加快數碼轉型，催化資訊及通訊科技（ICT）行業發展迅速，對科技人才需求與日俱增。微軟（Microsoft）周一宣布，在希臘推行「GR for GRowth

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