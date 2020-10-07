微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 行政人員版 2020/10/07 分享： 【本報訊】新冠肺炎衝擊下，新常態浮現，各行各業加快數碼轉型，催化資訊及通訊科技（ICT）行業發展迅速，對科技人才需求與日俱增。微軟（Microsoft）周一宣布，在希臘推行「GR for GRowth ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 2020/10/06 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 2020/10/05 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 2020/10/01 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 2020/09/30 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 2020/09/29 部分日企遷離東京 員工住鄉下遠距工作 商業 創新科技及應用 IT技術 微軟（Microsoft，美：MSFT） 希臘 疫情 新冠肺炎 經濟 肺炎 服務 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入