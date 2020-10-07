資科辦與HKIRC攜手啟動Cybersec Infohub 推動共享網絡安全資訊 攜手防禦網絡攻擊 

近年，各行各業積極進行數碼轉型以提升競爭力，網絡安全亦成為各企業關注的議題。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）與香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）於9月29日舉行了「Cybersec Infohub啟動儀式暨成員專業工作坊」，標誌着雙方正式合作，營運「網絡安全資訊共享夥伴計劃」Cybersec Infohub （夥伴計劃）及「網絡安全資訊共享協作平台」Cybersechub.hk，攜手推動更多公私營機構交流網絡安全資訊，進一步提升香港整體應對網絡攻擊的防衞及復原能力。

網絡攻擊風險持續增加，攻擊手法更層出不窮，聯合各行各業共享資訊，以獲取更多專家見解和建議，將會是網絡安全共贏的發展方向。資科辦於2018年9月開展試驗期兩年的夥伴計劃及提供跨行業協作平台Cybersechub.hk，以「互信、協作、共享」為主軸，協助各行各業緊密協作，共享網絡安全資訊、知識及經驗，共同防禦網絡攻擊。參與的成員還可以通過平台自主與公眾分享保安建議及見解，促進公私營機構的保安資訊迅速有效地流通。

由於在試驗期間，參與成員及業界反應正面，資科辦由2020年9月1日起聯同HKIRC合作營運協作平台，現時有超過290間來自不同界別的成員機構，合共約950多名登記代表參與夥伴計劃，涵蓋界別包括金融與保險、公用事業、運輸、醫療、電訊、創新科技、資訊保安、大專院校等。

成員機構共享最新網絡安全資訊 助作出適切防護

成員機構羅兵咸永道會計師事務所的代表，網絡安全及私隱保護服務合夥人簡培欽表示，不同行業的機構可從Cybersechub.hk獲取由各參與機構分享的最新網絡安全資訊，以應對黑客的各種網絡攻擊。「成員可獲知黑客目前最常用的攻擊招數，繼而為網絡系統作出相應的防禦措施，以減低被黑客攻擊的潛在風險。」

簡培欽特別指出，加入夥伴計劃對中小企尤其重要，「因為中小企資源有限，未必有能力作全面的網絡安全保護，只能因應黑客的攻擊習慣而作出針對性部署。因此，他們在平台獲得的網絡安全資訊，對他們防範網絡攻擊是非常重要。」

▲ 簡培欽表示，中小企可透過平台獲取網絡安全資訊及與專家交流，以減低被黑客攻擊的潛在風險。

隨着愈來愈多企業引入科技配合日常營運，Cybersechub.hk將會發揮更大作用。例如幾位網絡安全專家於年初在平台上向成員和公眾分享「遙距工作保安六招」，以及提醒以新型冠狀病毒病為題的釣魚電郵及惡意程式等，加強企業和公眾對相關網絡安全威脅的關注，而最近亦有成員在平台引述世界各地在8月下旬均發生金融機構遭受分散式阻斷服務（DDoS）勒索攻擊事件，藉此發出預警並提醒各機構保持警惕，提防有關威脅。

另一位成員機構代表，香港無線科技商會主席羅國明也認為Cybersechub.hk提供了非常實用的資訊給各企業做好網絡安全防護，「這個跨界別共享平台為本地企業提供最新的網絡保安資訊，成員機構可利用平台向一眾網絡安全專家提出自身所遇到的網絡保安疑難和問題。這個共享平台對加強香港網絡安全的抗禦力，特別是中小企尤為重要。相信憑藉HKIRC的龐大網絡優勢及與用戶的緊密聯繫，將有助推廣這個計劃至各行各業。」

網絡安全支援聯盟Cybersec Connect 為成員提供適切支援

在HKIRC的推動下，夥伴計劃亦剛成立了「網絡安全支援聯盟」（Cybersec Connect），為各成員特別是中小企業解答與網絡安全相關的問題和提供適切支援。例如有成員向專家提出在家工作的保安問題，並快速獲得專家提供加強保護公司網絡系統的建議。這項新服務將進一步加強成員間的協作和溝通。

作為Cybersec Connect的成員，簡培欽認為企業可從中獲得更大裨益，「企業可快速向Cybersec Connect的專家請教任何資訊保安問題，並及時作出反應，這對於爭分奪秒的網絡世界來說相當重要。」

另外，協作平台亦已進一步強化其支援服務，成員現時可以免費獲得由HKIRC提供的每日快訊，掌握網絡安全的最新趨勢。夥伴計劃亦會繼續與不同機構合作舉辦研討會及其他活動，讓成員可以在輕鬆的氣氛下互相交流，加強成員間的互信及促進夥伴計劃的凝聚力。

▲ Cybersec Infohub定期舉辦不同類型活動，促進成員更緊密協作。

科技愈趨發達，各行各業會利用更多不同的資訊科技配合業務發展，例如雲端系統、大數據分析等。黑客的目標已不限於資訊科技公司或大型企業，各行各業都有機會受到網絡攻擊。資科辦會與HKIRC繼續推動夥伴計劃的發展，而HKIRC藉過往在維護.hk域名網絡安全的經驗和廣泛的會員基礎，加強推廣及鼓勵更多機構（包括中小企業）加入夥伴計劃，推動各界在平台上交流網絡安全資訊，進一步提升香港整體應對網絡攻擊的防衞及復原能力。

關於Cybersec Infohub

Cybersec Infohub旨在推動本地各行業的資訊保安持份者更緊密的協作，共享網絡安全資訊，攜手防禦網絡攻擊。

任何在香港有營業地址及持有“.hk”域名的香港公司或機構，均可免費成為Cybersec Infohub的成員。有興趣參加本計劃成為成員的公司或機構可以到www.cybersechub.hk/tc/register登記。

（資料由客戶提供）