九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶 副刊版 2020/10/08 分享： 九龍香格里拉大酒店與法國護膚品牌Darphin推出的「花香果漾下午茶」（$628/兩位，另加一），以Darphin王牌產品全效紓緩鎮靜精華為創作靈感，以牡丹、山楂和洋甘菊等花卉植物元素，配合時令食材入 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 今日 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 2020/10/06 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 The Diplomat酒吧 推出全新佐酒小食 2020/10/06 The Diplomat酒吧 推出全新佐酒小食 《俠盜羅彬》英語經典遊蹤 2020 2020/10/06 《俠盜羅彬》英語經典遊蹤 2020 KiKi茶聯乘上海灘推出秋天特飲 2020/10/05 KiKi茶聯乘上海灘推出秋天特飲 飲食資訊 餐廳情報 酒店 品牌 甜品 朱古力 蝦 下午茶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入