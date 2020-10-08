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九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶

副刊版 2020/10/08

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九龍香格里拉大酒店與法國護膚品牌Darphin推出的「花香果漾下午茶」（$628/兩位，另加一），以Darphin王牌產品全效紓緩鎮靜精華為創作靈感，以牡丹、山楂和洋甘菊等花卉植物元素，配合時令食材入

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