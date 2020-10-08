世界霸權已不再單屬美國，另一霸權已侵佔三千多萬人口，並奪去過百萬人的性命，惟它跟美國不一樣，它並沒有性別或種族歧視，不論貧富也不論地位高低，也要向新型冠狀病毒這霸權低頭，美國總統也剛遭肆虐。

病毒是公平的，治療卻不是。特朗普當然會得到最好的醫療，按白宮發布的資料顯示，除了瑞德西韋（Remdesivir）外，特朗普還接受了港人鮮有聽聞的REGN-COV2 Anti-Viral Antibody Cocktail，REGN是藥廠Regeneron的簡稱，COV2當然是指新冠病毒，而「抗體雞尾」顧名思義是混合不同單元抗體。Regeneron的科學家利用美國改造小鼠對新冠病毒產生抗體，並從中揀選最強中和能力（Neutralizing）的兩種抗體，包括REGN10933和REGN10987作混合使用。

他們在九月二十九日，才第一次發布早期首二百七十五名病者的研究報告，發現可減少感染後第七天的病毒數量（Viral Load）和較早減輕病徵。研究已進入第二、三期，全球將有超過二千人入組，但至今，此抗體雞尾療法距離成功仍有一段路程。

那為何特朗普可以在研究以外接受藥物？部分原因當然因為他是美國總統，另外美國食品及藥物管理局（FDA）在緊急情況下，也可合法批予恩恤性使用（Compassionate Use），一般條件是在性命垂危情況下，再沒有其他治療方法，才可申請。本來目的是在絕望中給予一絲希望，概念跟中國俗語：「死馬當作活馬醫」相似，只是這次取而代之的，是把馬換作Trump。

命數，還看天定。