特朗普話可亂說 「核足球」不能亂踢

本欄昨天介紹美國總統專用直升機海軍陸戰隊一號，今天再談談軍事的話題。特朗普感染新冠肺炎後，「白宮群組」愈來愈多人確診，昨天則傳出兩名特朗普隨身軍事人員確診，包括來自海岸防衞隊的35歲少校麥卡隆（Jayna McCarron）。雖然職級並非很高，但她的任務非常不簡單，就是負責拿着「核足球」（Nuclear Football），跟特朗普四處去。

所謂「核足球」只是外號，正式名稱是總統緊急手提包（The Presidential Emergency Satchel），即是或許大家也聽聞過，永遠貼身跟隨總統的「核按鈕」手提包。從外形來看，這個40多磅重手提包和普通箱包沒甚麼分別，就是一個柔軟的黑色皮包。但在黑色皮革下，是一個特製加固鋁金屬箱，以密碼開啟。打開了箱，很多人以為裏面有紅色按鈕，總統按下，導彈便立即射出，這些只是電影或小說情節。

在現實中，「核足球」手提包內，有幾種東西。第一件是執行核武攻擊的指南，顯示多種發動核武或者回擊敵方核攻擊的選項，例如一次過向所有敵人發射核武，或者只是向俄羅斯，或者中國等的預定目標發動攻擊。

據報手冊約30頁，參謀長聯席會議定時更新；手提包內有授權驗證裝置，以確認總統身份；還有先進加密通訊收發器材，與國防部的指揮中心直接聯繫。當總統認為美國面臨核攻擊時，那麼他會把身邊保管「核足球」的軍官叫來，打開核手提包，在驗碼器輸入一張另外隨身攜帶，外號「餅乾」（Biscuit）的密碼卡上面的密碼，以核實總統身份，身份獲得確認之後，總統便可以下發對預先選定的敵方目標發射導彈的命令，命令會透過加密通訊傳到軍方，再由軍方的秘密核武指揮中心的軍官發射核武，而不是總統在手提包直接按下發射按鈕。

嚴選5軍人 24小時輪流保管

「核足球」由5名軍事人員24小時輪流保管，總統外出時在他左右，可以說食飯睡覺也帶着手提包，外出更會用特製手銬將手提包連在手腕，避免被人搶走。他們是從美國海、陸、空軍，及海岸防衞隊中千挑萬選出來，包括今次染病的麥卡隆。每人都必須經過嚴格背景審查，要求對國家絕對忠誠。

過去數十年，歷任總統身旁帶着「核足球」的軍官，都會成為媒體拍攝對象，最早出現的相片，要算是1963年和甘迺迪總統的一幀。「核足球」的詳細發展歷程是機密，而根據已解密的資料，可追溯到1962年古巴導彈危機。

甘迺迪總統認為美蘇各擁有核武，好處是起到震懾效果，講俗一點是「靠嚇」，而不是可以使用。因此，他對所謂的「相互保證毁滅」（Mutual Assured Destruction，簡稱MAD）機制，覺得有現實需要，但也有保留。MAD乃「同歸於盡」性質的軍事思想，指對立雙方之中如果一方使用核武，則兩方都會被毁滅。於是，甘迺迪下令軍方想出方法，避免核武被輕易動用。

這個「足球」 冀「球品」好的人控制

在這種原則之下，「核足球」誕生了，就是一個嚴格機制，限制可以「開波」的人，是真正的美國總統，美軍三軍統帥。這個核手提包，之所以有「核足球」之稱，源於早期核戰爭計劃的代號「Dropkick」。「Dropkick」是體育活動例如足球的的術語，指球着地剛彈起便被踢出去的動作，要做這個動作，前提先要有個波，比喻要打核戰，要有「核足球」來發動，或者更重要的，是用來把關。

「核足球」聽起來好像沒啥氣勢，但它的作用，可以說等同一些國家帝王的王冠及權杖一樣，象徵着最高權力，甚至是摧毁全球的力量，如果在電影中，就是那種末日機器。

有這樣的大權，就有相應的責任在肩。我們都希望這個「足球」，控制在「球品」好的人手裏，而不是熱衷「玩花式」，或者「帶病上陣夾硬亂踢」的人。