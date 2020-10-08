虛擬銀行與保險 金融科技新體驗

自2019年政府發出虛擬銀行和保險牌照後，本港金融市場正式引入了一些有意把金融和科技結合的新經營者。這些營運商透過嶄新的業務模型，在先進技術的支持下，可望向客戶提供廣泛而充滿創意的金融產品。

虛銀開業 港金融中心注活力

很顯然，金融科技（FinTech）已經成為一股新發展趨勢，不僅給客戶一種新體驗，更重要的是，虛擬銀行和保險的嶄新經營模式和做法，為本港金融中心添注活力，把本港國際金融中心推上一個新發展台階，甚至有望成為本港經濟發展的新增長點。

本港第一家虛擬保險公司於2019年4月推出業務，而第一家虛擬銀行亦於今年3月開業，反映在金融科技的發展路上，本港已踏出重要的新一步。

雖然大家還需要時間去了解這些新業務項目對本港金融業的長遠影響，但若業界能及早掌握市場初步反應，無疑可以對虛擬銀行和金融科技的未來發展軌迹和潛力，產生舉足輕重的影響。

筆者最近聯同科大商學院研究團隊完成了一項研究報告--《探討採用虛擬銀行和保險公司服務》（Adoption of Virtual Banks and Insurers，下簡稱《報告》）。《報告》對本港虛擬銀行和虛擬保險服務進行深入探討，研究結果很值得與讀者和公眾分享。

研究於2020年5月至7月進行，就虛擬銀行和虛擬保險服務推出後，探討公眾對其服務的意見和體會。數據以電子問卷形式蒐集，通過隨機抽樣方式進行。至於問卷，則根據金融機構和監管機構提供的意見而設計出來，當中包含一系列廣泛主題的回應，如公眾對虛擬銀行和保險公司的印象、認識、信任程度、對新產品的採用率和採用意圖、虛擬銀行和保險平台提供怎樣的新產品去吸引用戶、這些新服務和產品面對甚麼挑戰或機會，以及虛擬銀行和保險公司以甚麼方法方便用戶採用其服務。樣本中2,278名受訪者的人口分布，大致反映了本港的工作人口。《報告》詳述受訪者對問卷所作的回應，以及我們的觀察和研究發現。

筆者冀《報告》的研究結果，能夠幫助虛擬銀行和保險公司更了解整體市場的認知，從而能夠相應地調整其業務和商業模式；也希望該《報告》能夠提供有用的見解和觀點，協助監管機構和政府，為本港的金融科技和保險科技行業的發展，打下堅實的基礎。

茲將研究結果扼要闡述如下--

一、虛擬銀行和保險公司的品牌知名度

關於品牌知名度，75%受訪者能正確識別出虛擬銀行的名字及其公司商標，但只有46%的受訪者能準確地識別出兩家虛擬保險公司。由於虛擬市場剛剛起步，許多受訪者還未能區分新晉者與傳統銀行和保險公司提供的數碼或在綫平台。

不知受存款保障 普及使用率低

二、對虛擬銀行和保險服務的認識和採用

大多數受訪者不太認識虛擬銀行和保險公司。大多數人對虛擬銀行和保險公司的認識「不多」或只「略知」（33%），甚至「一無所知」（35%）。約有三分之二受訪者不知道「香港存款保障委員會」所實施的「存款保障計劃」，也適用於虛擬銀行。「存款保障計劃」為傳統銀行帳戶提供50萬港元上限的存款保障；同樣，在虛擬銀行開設的每個合資格存款帳戶，「存款保障計劃」所提供的保障上限，同為50萬港元。

由於在研究開展時，只有一家虛擬銀行推出了較完備的服務，因此，虛擬銀行的採用率仍然很低。

另一方面，同期只有兩家虛擬保險公司啟動了服務，故大多數受訪者並未從虛擬保險公司購買產品。

在今年上半年，由於新冠肺炎（COVID-19）導致本港經濟出現衰退，因而虛擬銀行的用戶群仍然很小，普及使用率低，情況可以理解。據《研究》指出，大多數受訪者表示，在未來十二個月內，他們對在虛擬銀行開設銀行帳戶的態度並不積極。

三、採用虛擬銀行和保險服務的打算

如上所述，雖然兩家虛擬保險公司自2019年已開始運營，但大多數受訪者卻沒有從兩家虛擬保險公司購買任何產品。四分之三受訪者回答說，未來的12個月內，他們未有打算向虛擬保險公司購買產品，只有40名受訪者（2%）表示，對購買此類虛擬保險服務產品極感興趣。

四、傳統和虛擬銀行與保險公司間的比較

關於在虛擬銀行和保險公司開設戶口和進行交易是否更容易的問題上，《研究》發現，44%的受訪者表示「同意」或「完全同意」，37%受訪者表示「不確定」。這是一個有趣的發現，因為大多數受訪者未有任何虛擬銀行或保險公司的直接交易經驗。這種開戶和交易「更容易」的感覺，可能是從媒體、虛擬銀行和保險公司的推廣活動，或通過瀏覽其網站所得出的觀感。

總體而言，與傳統銀行和保險公司相比，受訪者並未基於個人形象因素（例如精通新科技或展現創意）而對虛擬銀行和保險公司有任何特別的偏好。

憂網絡安全 不願共享個人信息

五、信任與安全問題

受訪者對於網絡安全問題，如黑客入侵或個人私隱信息被濫用最感憂慮。

大多數受訪者（57%）不同意虛擬銀行與傳統銀行可同等予以信賴。另有30%的受訪者表示，傳統銀行、虛擬銀行和保險公司在保障及保護其資產和個人數據方面的表現，覺得沒有分別。

就是否自願將個人數據交予受信任的第三方，大部分受訪者表示不願意（43%「完全不願意」和21%「不願意」）共享他們的個人數據，以換取交易便利。總體來看，絕大部分受訪者對於共享任何個人信息持保留態度。

六、全社會範圍的身份認證基建

由政府資訊科技總監辦公室推出的「數碼個人身份」（iAM Smart Account），這個系統陸續會有多達100項公共服務，可透過生物認證技術，為服務使用者作身份認證，促進在本港大規模採用在綫服務。當問及受訪者是否同意政府應促進市民的身份認證建設，同意或不同意的人數相若。

總體而言，對於身份驗證的方法比較，受訪者更傾向於使用指紋識別與身份證，多於人臉識別與身份證。事實上，自2003年以來，本港推出的「智能身份證」，便是採用前者。至於虛擬銀行和保險公司所面對的發展挑戰和前景，以及成功因素，因囿於篇幅，筆者另文討論。

▲ 本港第一家虛擬保險公司於2019年4月推出業務，而第一家虛擬銀行亦於今年3月開業。（資料圖片）