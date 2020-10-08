4招提升法庭效率 完善司法系統

昨日上篇，我向各位解釋了，即使市民對法院裁決有懷疑，也不應隨意狠批法庭或謾罵法官，司法體系裏有機制處理，更不需另立量刑委員會越俎代庖。

獨立裁決精神 無關三權分立

本篇則繼續討論，除了前文所指的上訴及覆核機制、法治對「一國兩制」的重要性，終審法院首席法官馬道立在2019年1月14日法律年度開啟典禮的演辭（下稱「演辭」），以及今年9月23日的公開聲明（下稱「聲明」）中，反覆強調香港法律制度的重大原則，我認為值得市民加倍留意，加深了解，減少不理性的批評。

一、《基本法》第八十五條列明，香港法院「獨立進行審判，不受任何干涉」，「法官行使司法權力，必須嚴格依據法律和法律原則裁定和處理案件……法院的職能並不包括裁斷政治爭論、倡議任何政治觀點、或根據任何主流媒體或公眾意見審理案件」（「聲明」段6）。這點非常重要，同時反映司法獨立其實與所謂三權分立無關，法庭需要的，是不受其他因素影響的獨立裁決。

近期值得讚賞的是英籍法官高浩文（Russell Coleman），他審理考評局取消2020年DSE歷史科試題的司法覆核案（HCAL 1087/2020），指出他認為試題本身並無不妥，亦認同特區政府主要官員及教育局高調譴責，有向考評局施壓之嫌。但是，他基於考評局是在專業研判及委員投票後決定取消試題，並無程序失當或不公，因此駁回司法覆核的申請。

高浩文法官體現了獨立裁決的精神，他撇除個人想法，不受政治或其他因素影響，純粹以法律原則作出獨立裁決。

二、《基本法》第一百零四條規定，各級法院法官就職時，必須宣誓擁護《基本法》，以及效忠香港特別行政區。而法官的獨立性反映於司法誓言（Judicial Oath），是每位法官作出的莊嚴和真誠的承諾。司法誓言要求法官「公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，為香港特別行政區服務」，因此法官判案時必須大公無私、不偏不倚，「防範別人對其作出偏頗的指稱」（「聲明」段25），「還要讓外界相信法官是不偏不倚的」（「聲明」段25），否則會使人感到不公平或受屈，失去對司法制度的信心。

關於這點，我於立法會二讀辯論延長法官和司法人員退休年齡的條例草案時，發言引述17世紀英國法學權威馬修黑爾爵士（Sir Matthew Hale）所指，法官必須保持中立，不應表達個人意見，這是司法界的金科玉律。

參與反修例聯署 影響司法觀感

可是，去年竟有高等法院法官李瀚良公開參加反對修訂《逃犯條例》的聯署聲明，我認為其行為懷有強烈政治信念，欠缺司法情操，影響社會對司法制度的信心及觀感，終審法院首席法官應該適時處理，作出勸喻及提醒。

馬道立亦指出：「公眾也可就法官的行為作出投訴。每宗投訴都會由司法機構的相關法院領導按既定程序處理，最終負責的是終審法院首席法官。（「聲明」段28）

因此，區域法院法官郭偉健在「情操高尚」事件後，遭終審法院首席法官要求暫停審理涉及類似政治背景的案件。東區法院裁判官何俊堯亦因為調職，暫時毋須審理相關案件。

三、香港法制另一項重要特質是具透明度，除了少數特別情況，所有級別法院的聆訊均開放予公眾旁聽，法庭程序公開進行，法庭的書面判決（判詞）列出判決理由，公開予公眾查閱。

促法官依量刑指引裁決 減爭議

市民可透過上述途徑了解法庭裁決，從而作出理性評論，而非道聽塗說，妄加批評。

說了這麼多，是不是代表司法機構沒有改善的空間？當然不是。我認為要完善司法系統，提升法庭的表現及效率，還有很多的工作要做。

一、終審法院首席法官及司法機構應積極督促各級法院法官，依據量刑指引作出裁決，減少誤差，減低社會爭議，這比另設量刑委員會更恰當。

二、終審法院首席法官及司法機構應積極提醒法官保持中立，不要發表個人立場，維護法庭大公無私、不偏不倚的作風，提高社會的信任度。

三、相信仍有大批反修例相關案件在排期處理，建議司法機構仿效英國處理2011年Tottenham Riot的做法，指定一些具經驗的法官，集中於指定的法庭審理，盡快清理積壓的案件。

提高司法覆核門檻 防止濫用

四、馬道立於「演辭」指出，法庭面對「繁重案件量」，特別是大量免遣返聲請（酷刑聲請），使法庭承受沉重壓力，延誤在所難免云云。我則認為，目前司法覆核門檻太低，也是造成繁重案件量及延誤的原因。

經典例子是青山公路擴闊工程司法覆核案（HCAL 177/2015），案中「主角」是一段只有短短1.9公里的公路。特區政府於2010年構思擴闊工程，行政長官會同行政會議於2015年批准工程，卻遭環保人士以不符合「2014空氣質素指標」等各種環保理由反對，並且申請司法覆核。案件於2017年11月30日在高等法院開審，於2019年底才有判詞。其間工程成本已升到7億元，再加上立法會拉布等，工程到今日仍未得到財委會批款。

這樣簡單的工程都一拖10年，其中一個原因正是司法覆核門檻太低，幾乎人人都可申請。目前，申請人只需填寫許可申請「表格86」，交付申請費用1,045元便可提出申請，還可以申請法律援助，變相鼓勵濫用，「長洲覆核王」郭卓堅便由此成名。

我認為應該全面檢視及提高司法覆核的門檻，例如要求申請人必須是受影響人士等，防止濫用，減少積壓的案件，改善法庭效率。

▲ 《基本法》第八十五條列明，香港法院「獨立進行審判，不受任何干涉」。（資料圖片）