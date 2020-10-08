高危行業捉害群馬 免疫情反彈禍港

長假過後，本地確診和源頭不明個案持續上升，專家將問題歸咎於酒吧食肆等高風險場所沒遵守限聚措施。商戶如不想稍有起色的生意再受創，更須自律，做足防疫措施，業界更要合作找出害群之馬，否則難以擺脫限聚措施一鬆，疫情就反彈，措施一收緊，生意就死的惡性循環。

酒吧食肆鬆懈 感染恐幾何級升

昨天有11宗確診，9宗是本地感染，創23天來新高，並且連續8天錄得源頭不明個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君對於多間學校和老人院舍出現小型爆發，以及與泰籍人士有關的酒吧感染群累計增至9人的情況，感到憂慮。

政府專家顧問梁卓偉預警，病毒即時繁殖率過去兩天有上升趨勢，已升至0.6，相信在未來幾天可能升至1，即1名患者可傳染1人，若情況惡化，感染個案甚至會以幾何級數上升。

另一位政府專家顧問袁國勇明確指出，近日確診上升，是酒吧食肆沒依足防疫措施，並警告假如政府進一步放寬措施，加上冬季流感來臨，第四波疫情勢嚴重過第三波，屆時可能需要關閉所有酒吧和食肆。

酒吧食肆的感染個案在限聚措施放寬後上升，皆因業界要追生意，又眼見疫情稍緩便掉以輕心。不少食肆基於人手和成本問題，難以派專人在門口逐一為食客量體溫，改用手部測溫儀，全靠客人自律量手溫，而準確度亦受環境影響並不可靠，這或許解釋到屯門有確診者在發燒期間光顧多間食肆而沒被發現。

至於酒吧，向來被視為最高風險場所，因顧客飲酒聊天時，不會每飲一口便戴回口罩，在酒精影響下警覺性較低，加上口沫橫飛，容易散播病毒，甚至輻射式擴散。

正如歐洲疫情再升溫，當局收緊限聚措施，酒吧餐廳便首當其衝。英國和西班牙馬德里市便勒令酒吧和餐廳在晚上10點打烊，法國因應疫情肆虐，馬賽和巴黎均先後下令關閉所有酒吧、餐廳和健身室兩星期；比利時布魯塞爾酒吧，更被勒令停業1個月。

商會舉報有責 勿一味要求補貼

本港酒吧業亦擔心政府再下令停業，故一邊呼籲業界簽署抗疫承諾約章，一邊約見政府官員，強調業界正不斷加強防疫措施，但說到一定要做到。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，暫時未需關閉酒吧，可觀察一、兩星期決定，但政府必須密切關注。

食肆亦有需要將鬆動的防疫螺絲再扭緊，嚴格遵守限聚令，為食客量體溫，恪守客量不能過半等措施。食衞局應加強巡查食肆酒吧，發現違規的商戶及顧客即時票控，以收阻嚇之用。

疫情反彈苗頭已現，商界除自律地提升防疫措施，各行業商會也應呼籲會員，合力揪出違規的害群之馬，向當局舉報，而不是一味要求政府資助，又將責任推給政府執法。市民當然也要配合，減低高風險活動，發燒不要再上班、跨區玩樂，或動輒舉行十數人聚會，否則之前所有努力又再付諸東流。

責任編輯：陳靜芬