科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作 行政人員版 2020/10/08 分享： 香港創科求才若渴，成為推動產業的一大阻礙。香港科技園公司推出「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy），以及旗下「明日創科領袖培訓計劃」（TLT計劃），已聘請8位學員在園區公司內工作 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 2020/10/07 微軟希臘豪擲78億 培訓10萬科技人才 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 2020/10/06 英年輕人疫情心態 願接受「任何工作」 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 2020/10/05 半年逾1.98萬員工確診 亞馬遜稱已較預期少 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 2020/10/01 89歲翁送外賣幫補 喜獲9.3萬「小費」 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 2020/09/30 LinkedIn限時動態打工仔分享職場生活 創新科技及應用 科技行業 IT技術 商業 人工智能 薪酬待遇 全職 學士 碩士 博士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入