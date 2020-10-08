科技園領袖培訓計劃 8學員受聘園區工作

香港創科求才若渴，成為推動產業的一大阻礙。香港科技園公司推出「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy），以及旗下「明日創科領袖培訓計劃」（TLT計劃），已聘請8位學員在園區公司內工作

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