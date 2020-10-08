第52屆傑出青年推銷員獎、傑出推銷員獎得獎名單今日揭撓（內附得獎名單）

大會代表分享

善用數碼科技 切合客戶需要

▲ 市場推銷研究社 主席 陳浩源

「傑出推銷員獎」由香港管理專業協會及市場推銷研究社合辦，至今已經推出逾半個世紀，歷年嘉許出色的銷售人員。今屆的獎項主題是「功在不捨 傲而不凡」，一個銷售員要成功，必須具有不肯放棄的精神，特別在疫情下，銷售員或會遇到更多挫折，最重要是屢敗屢戰、不屈不撓，同時勇於嘗試，由此才可以取得非凡的成就，並以自己為傲。

資訊科技日新月異，市場推銷研究社主席陳浩源認為，置身數碼科技新世代，銷售行業務必引入及應用相關嶄新技術，方能切合客戶的需要。「現時業界可透過收集網上用戶的數據，分析不同用戶的行為模式及銷售習慣，尋找潛在客戶，從而提升銷售員初步接觸客戶的成功機會。」與此同時，陳浩源指社交媒體愈趨盛行。

銷售員可善用其快速傳播及範圍廣泛等特性，為產品及服務作全面推廣。「社交媒體的另一特點是兼具即時性及互動性，不少具潮流觸覺的企業及銷售精英，更透過拍攝短片或進行直播，藉此與大量客戶接觸及交流，進一步擴展客戶網絡。」

陳浩源補充，受疫情影響，不少人留家抗疫，帶動數碼科技應用更見普及，例如很多公司與客戶會選擇在網上平台簽訂合約，取代以往動輒需要會面的方式，更為省時方便，有助推動銷售行業藉此契機加速數碼化。

砥礪互進 提升行業水平

「舉辦『傑出推銷員獎』，除了嘉許業界精英、樹立榜樣外，我們更希望業界人士可藉此良性競爭平台互相砥礪、交流，全面提升本港銷售行業的水平。」陳浩源強調，參賽者除了在比賽中有所得着外，在備戰過程中，也可從公司的特訓中獲得增值，並可將比賽中收穫的寶貴經驗，帶回公司與團隊分享，彼此共同進步。

陳浩源寄語參賽者，要成為傑出銷售員，當中一大要素是有耐性，願意聆聽客戶的需要，配合良好的溝通技巧，為客戶帶來合適的產品或服務。此外，銷售員須與客戶建立長遠互信關係，故售後跟進服務亦十分重要。他期望未來會有更多同業參與角逐這項大獎，讓他們不但對公司及業界更具信心，也能為將銷售工作做到最好感到自豪。

疫境無阻奮鬥 時刻裝備自己

▲ 第52屆傑出推銷員獎籌委會 主席 黃皓欣

作為亞洲區銷售界最大規模的獎項，素有「銷售界奧斯卡」之稱的傑出推銷員獎，今年踏入第52屆，適逢新冠肺炎疫情肆虐，應屆參賽者於會見評判時必須佩戴口罩，因應欠缺面部表情作輔助，故在語言表達上亦要較以往更富情感和精準，正好與業界應對疫情帶來的挑戰時，展現出積極進取、不畏困難的一面如出一轍。

疫情為一眾競逐獎項的銷售精英，帶來不一樣的參賽體驗。應屆「傑出推銷員獎」籌委會主席黃皓欣指出，巧合的是今屆獎項主題為「功在不捨 傲而不凡」，寓意銷售員要鍥而不捨，才能踏上成功的道路，進而為卓有所成而感到自豪，彰顯銷售人員在抗疫與抗「逆」路上皆努力不懈，砥礪前行。

「參賽的銷售精英以往可利用豐富的面部表情表達情感，今年在口罩遮蓋下，他們在模擬銷售產品時，則全靠口才、眼神及肢體語言來說服評審，令難度有所增加，惟這些額外的挑戰，反而推動他們更積極備戰，期望以更好的表現示人。」黃皓欣亦喜見銷售精英透過比賽平台互相交流，達到優勢互補，精益求精。

利用數碼平台提升效率

黃皓欣補充，疫情下，不少企業因應限聚令及在家工作安排，採用Zoom等視訊工具舉行會議；另亦引入人工智能協助前綫銷售工作，實現去中央化及去人手化，從而減低疫情對客戶服務及公司營運帶來的影響。「數碼科技的推展，有助銷售行業突破時間及地點限制，為客戶帶來更方便、更快捷的溝通機制與服務，並應用人工智能處理和分析龐大的客戶數據，釐定合適的銷售方案。」

「銷售並非兜售」是黃皓欣入行十多年至今依然秉持的信念，她認為銷售是一門專業，投身這個行業，並不能一味追求冷冰冰的業績，而是須確切了解市場情況及不同產品內容，進而為客戶配對合適的產品和服務。她期望業界人士皆可為任職銷售行業感到自豪，同時努力不懈，切勿因一時的逆境而放棄，反而應充分利用額外時間努力增值，為銷售業務重回正軌早作準備，如在是次疫情期間研習最新科技發展所需的知識和技能，方可成為「傑出推銷員」。

（資料由客戶提供）