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蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎

副刊版 2020/10/09

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於1879年由James Fleming創立的蘇格蘭威士忌品牌Aberlour，多年來榮獲無數國際獎項，在業界享負盛名。日前品牌在The International Spirits Challenge

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欄名 : News

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