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LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽

副刊版 2020/10/09

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本地新冠疫情繼續籠罩不去，不少有關於時尚的活動都因此而被取消，但在這一刻稍為緩和之際，早前Louis Vuitton（LV）就舉行一次大型的Savoir Faire展覽，供本地的VIP和富豪們即場訂購

...

欄名 : Lux Living

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