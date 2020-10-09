LOUIS VUITTON Savoir Faire 最奢華的家品展覽 副刊版 2020/10/09 分享： 本地新冠疫情繼續籠罩不去，不少有關於時尚的活動都因此而被取消，但在這一刻稍為緩和之際，早前Louis Vuitton（LV）就舉行一次大型的Savoir Faire展覽，供本地的VIP和富豪們即場訂購 ... 欄名 : Lux Living 最新專欄文章 更多 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 2020/02/14 明閣╳LALIQUE 亞洲首個天然頌讚主題廂房 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 2020/02/07 Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 永久進駐K11 MUSEA 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 2019/12/27 米芝蓮3星壽司Araki攻港 殿堂級$4,000廚師發辦 Macallan 有史以來陳年最舊的威士忌 2019/12/27 Macallan 有史以來陳年最舊的威士忌 Mortlach 威士忌中環「診症室」 2019/12/20 Mortlach 威士忌中環「診症室」 LOUIS VUITTON 時裝服飾 時裝服飾種類 家品 品牌 巴黎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入