日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港 副刊版 2020/10/09 分享： 在日本大流行的天然調味品「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿登陸香港，此糖漿100%源自天然成分，可強化食物的豐富口感和味道層次，具天然清甜味，沒有甜味劑的「殘留味」。當中含有5%「阿洛酮糖 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 帝都酒店魚子美顏下午茶人氣回歸 今日 帝都酒店魚子美顏下午茶人氣回歸 蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎 今日 蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 2020/10/08 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶 2020/10/08 九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 2020/10/06 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 飲食資訊 日本 大學 脂肪 百佳 HKTV 香川 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入