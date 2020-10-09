日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港

在日本大流行的天然調味品「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿登陸香港，此糖漿100%源自天然成分，可強化食物的豐富口感和味道層次，具天然清甜味，沒有甜味劑的「殘留味」。當中含有5%「阿洛酮糖

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