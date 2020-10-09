帝都酒店魚子美顏下午茶人氣回歸

沙田帝都酒店One+one cafe & bar的「閃耀炫目」魚子美顏下午茶載譽重來，並有推廣優惠，由即日至11月30日，只需以淨價$388/兩位用，包括氣泡酒乙支（原價$488 /兩位），讓大家食得

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