帝都酒店魚子美顏下午茶人氣回歸 副刊版 2020/10/09 分享： 沙田帝都酒店One+one cafe & bar的「閃耀炫目」魚子美顏下午茶載譽重來，並有推廣優惠，由即日至11月30日，只需以淨價$388/兩位用，包括氣泡酒乙支（原價$488 /兩位），讓大家食得 ... 欄名 : News 最新專欄文章 更多 日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港 今日 日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港 蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎 今日 蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 2020/10/08 英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡 九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶 2020/10/08 九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 2020/10/06 香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶 飲食資訊 酒店 沙田 魚 下午茶 蛋 Cafe 蛋白質 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入