  • 24°C
香港時間 : 20201009日 (五) 03:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

帝都酒店魚子美顏下午茶人氣回歸

副刊版 2020/10/09

分享：

沙田帝都酒店One+one cafe & bar的「閃耀炫目」魚子美顏下午茶載譽重來，並有推廣優惠，由即日至11月30日，只需以淨價$388/兩位用，包括氣泡酒乙支（原價$488 /兩位），讓大家食得

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港
今日
日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港
蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎
今日
蘇格蘭威士忌Aberlour 榮奪2020年ISC金獎
英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡
2020/10/08
英國Daioni Organic 5款全新即飲有機咖啡
九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶
2020/10/08
九龍香格里拉聯乘Darphin推出下午茶
香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶
2020/10/06
香港JW萬豪酒店推出Natura Bisse經典晶鑽下午茶
飲食資訊 酒店 沙田 下午茶 Cafe 蛋白質

上一篇文章

日本Rare Sugar Sweet 稀少糖糖漿登陸香港

下一篇文章

家居維修不限性別 「得閒修女」助人自助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？