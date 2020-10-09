幼稚園校長跟醫生說，每年九月開學都很苦惱，小孩子第一次上學哭哭啼啼理所當然，但見年輕父母哭得比孩子更傷心時，校長便有點束手無策。醫生惟有打趣道：「學費太貴會否才是哭泣的真正原因？」

孩子上學去，父母捨不得放手，這只是第一次「捨不得」，將來的日子還有千百個「捨不得」，但論最痛苦的，莫如兒女要面對死亡時那份「捨不得」。醫生工作本份是面對死亡，拿起專業便要放下情緒，多年來，早已練好這本領，惟遇上父母「捨不得」子女離世時，這本領便不濟事，雖仍能拿起專業，卻放不下情緒，病人父母痛苦感同身受。

年輕人患癌不常見，但絕非罕見，上星期診斷二十八歲女士患上四期肺癌，病情極嚴重，已擴散至雙肺骨骼和肝臟，幸好是ALK陽性，標靶藥相當有效，醫生還鼓勵她，說新近研究（見註）證明五年生存率可高達百分之六十二，對後期肺癌來說，這數字相當鼓舞。惟她母親忍不住說：「五年後，她才三十三歲！醫生，能根治我女兒嗎？」醫生無言以對，只能安慰她們也安慰自己說：「我們有一天走一天，五年後，可能還有新突破。」

相信任何父母寧願面對自己死亡，也不願白頭人送黑頭人，那份痛確比死更難受，醫生雖然自年輕便開始面對自己的死亡，但至今仍沒有勇氣花上一刻去想像面對兒女死亡時該怎麼辦，思想單是輕輕觸碰已太痛苦、太「捨不得」了。

註：Mok et al Annals of Oncology, 31(8)：1056, 2020