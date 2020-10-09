馬鈴薯在現代的中西飲食文化當中，都是很普遍的食材。我總會在家裏擺放一兩個馬鈴薯，隨時可做出簡單而美味的菜式，如青椒炒土豆絲、香煎薯餅等。炸薯條更是西方飲食文化的特色，就炸薯條（French fries）起源於何處，法國和比利時就有不同說法：比利時人大都相信French fries其實源自他們國家。據說第一次大戰時，協約國聯軍在比利時初嘗美味炸薯條，但由於該處的比利時人都講法文，所以炸薯條便成了French fries。又，在美式口語裏，french是指frenched（切成條狀）的意思，並非指法國。

現在，馬鈴薯是全球極普及的食材，但十八世紀前，馬鈴薯幾乎是無人問津的。當時，腓特烈二世（Frederick the Great）想解決人民只依靠麵包為碳水化合物作主食糧的潛在風險，因一旦麵包短缺，就會造成饑荒和物價波動之社會危機。但問題是，當時農民對種植馬鈴薯非常冷淡，因巿場沒有需求。大多數人認為，馬鈴薯連狗都不吃，人就更加不會吃了。

腓特烈二世精通軍事、政治、文學和藝術，見過世面，絕非「鄉土薯餅」，他深知高壓強迫農民和人民只會物極必反，於是想出一個點子：他叫人在皇宮領土開闢一塊馬鈴薯田，並說明只有皇室成員才可享用這種皇家食材。人民口耳相傳，紛紛蜂擁而至，所謂物以罕為貴，愈得不到，就愈想得到。大帝暗地吩咐守在馬鈴薯田的警衞，保護不需太認真，對人民夜間潛入田地偷取馬鈴薯的行為「隻眼開隻眼閉」便可。結果很快地，人民由心地渴求它，因為有誰不想吃到罕有的皇家食材？有需求自然有供應，農民爭相種植，馬鈴薯就在民間遍地開花，問題就此解決。

假如腓特烈二世當日薯頭薯腦，只懂威迫或威脅人民和農民一定要愛死馬鈴薯，不能不愛，還要天天愛，不愛就要罰，那結果必然是大相逕庭--問題解決不了之餘，還親手製造民怨，即是把本來只是一個很簡單的小問題，發大變成兩個大問題。「有腦」和「薯腦」處理事情手法的分別，就在於此。