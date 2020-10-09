今天美國難想像 「雞毛」寒露的聯想

續談特朗普確診新冠肺炎由醫院回白宮的種種，我昨早一起來，有股寒意。除了因為踏入寒露節氣，新聞當中透出的信息亦令人心寒，於是寫了這篇「雞毛蒜皮」的文章。首先，何謂「雞毛蒜皮」？據說原本出自姚雪垠的《李自成》第一卷：「目前大敵當前，同心協力還怕遲誤，誰還記着那些雞毛蒜皮的小事兒。」他把雞毛、蒜皮之類的東西，比喻為無關緊要的小事。

我想寫，但又覺得是「雞毛蒜皮」之事的是美國傳媒以至社交媒體如Twitter，昨天很多人都在問的一個問題，就是特朗普這兩天究竟是否在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）？Twitter上，甚至有#WhereIsTrump這樣一個標籤（hashtag），人人討論侵侵身在何處？！為何美國人在參與如此「雞毛蒜皮」的事呢？

人人問侵侵在哪兒 幕僚口徑不一

話說，在軍事醫療中心呆了3晚，特朗普周一高調返回白宮後，因為防疫考慮，被安排隔離在其他地方，包括白宮東翼起居和工作，而不是在西翼的橢圓形辦公室工作。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三在訪問中，不知是否口快快，提及特朗普周二在採取額外預防措施下，曾在橢圓形辦公室工作，當被問到他有無戴口罩，庫德洛卻答不出。

然而，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）不久後卻走出來，否認總統周二有在橢圓形辦公室工作，表示特朗普本來想去但沒去，可能稍後去。

於是，總統到底有沒有在橢圓形辦公室，成為人人好奇關心的問題。之後，一張照片出來了。一位駐白宮記者在Twitter發布，並在推文中寫道：「總統（周三下午）正在橢圓形辦公室聽取（經濟）紓困措施的磋商和颶風簡報，一名海軍陸戰隊士兵正在白宮西翼外站崗。」

身為美利堅合眾國一把手，很多有關總統的事都是機密，包括他的行程。不過，當總統在白宮的時候，他是否在辦公地點，即橢圓形辦公室，就不算是機密，有一個方法可以知道，記者都懂得。根據一貫做法，當總統在橢圓形辦公室裏面，白宮西翼門外就會有一名海軍陸戰隊士兵站崗。換句話說，當有陸戰隊士兵在白宮西翼外站崗，就標誌總統正在橢圓形辦公室裏面，至於他是否在工作，抑或偷懶，就只有天知道。

「門僮」不易做 需通過背景審查

在白宮西翼門外站崗，通常每次半小時，由4位海軍陸戰隊士兵輪流負責。由總統進入橢圓形辦公室開始，直至他離開，都有站崗。他們一般被稱為West Wing Sentries（請【按此】觀看「白宮西翼「門僮」珍貴短片」視頻），官方名稱是White House Non-Commissioned Officers，工作就是站崗，以及為總統及訪客開門。他們站崗時面向室外，怎麼知道室內有人出來，要開門呢？我聽過一個講法，但無法證實，就是室內有人會按下警報器，發出聲響通知，一下代表訪客出來，三下代表總統正出門口。

不要以為當這個世界上最重要的門的「門僮」很容易，雖然入了海軍陸戰隊不去打仗，去幫人開門，好像有點那個，但不少人感覺是榮耀呢。

白宮「門僮」並不能申請去做，是由海軍陸戰隊指派，根據士兵的特點、擅長、接受過的訓練等挑選，當然還要通過外號Yankee White的背景安全審查，才可以去開門。西翼站崗據說由尼克遜時代開始，目的在強化白宮的莊嚴、體面，就這樣成為了傳統留下來，尼克遜本人卻因為「水門事件」辭職，失去體面地離開白宮。

白宮證實，特朗普周三已重返橢圓形辦公室工作，亦印證了那張站崗照片，的確顯示總統身在橢圓形辦公室。至於特朗普是否會在明年1月任期屆滿卸任離開白宮，抑或大選勝出連任，很快便有分曉，如果無人抵賴。

74歲了，特朗普有病在身，仍然熱衷工作，不睡覺而且不斷在網上發帖，貫徹「推特治國」，但他這種頭腦發熱的行為，看在他人眼裏真箇心寒。不知是否「御醫」落藥太多和太重，特朗普的行徑不單故態復萌，脫離人民，而且有點變本加厲。

刺激經濟措施說不簽，突然又轉軚話斬件簽，堂堂大國總統，病情以及是否在辦公室亦信息混亂，一個人講完第二個出來否認。本是最安全的地方，白宮如今變成危險地帶。特朗普在裏面不知有否戴口罩？在橢圓形辦公室工作時，是否會穿個人防護裝備（PPE）？報道說，特朗普回去後白宮實施特別防護措施，人人除了外科口罩和一次性防護眼罩，有人需要穿黃色防護服。

中國傳統二十四節氣之一，寒露昨早來了，即是由涼快變得寒冷。看到美國這些新聞，連總統是否在辦公室這種「雞毛蒜皮」的事也成為新聞，令人寒上加寒。所謂「白露身不露，寒露腳不露」，寒露到，小心不要讓腳外露，凍着了。

美國大選還有3個多星期就到，特朗普感染新冠後，各種為連任而使出的奇招，都陸續露出了馬腳，但他的燒好像沒退卻，令人不寒而慄。