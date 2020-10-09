推行香港健康碼 時機到了嗎？

觀察坊間有關推行健康碼的討論，印象上是很多人自我感覺良好，完全沒有一種考慮和照顧鄰近地區福祉的意識。我當然明白，由於受到疫情影響，跨境人流差不多全部停頓下來，對某些界別、行業造成前所未見的衝擊，在這個危急存亡的緊急關頭，自然希望可以盡快恢復正常通關，人流重新啟動，目前的劣勢便有機會稍為好轉過來。在這樣的情況下，盡量爭取個人或界別的利益，是可以理解的。

不過，以為目前香港的狀況已到了適合推出健康碼的想法，又真的似乎是有點天真。現在是否適合推出健康碼的時候，並不單純是一個技術問題--快速而且相對便宜的測試，並非不可能，甚至不會是太難解決的問題。但單純在技術層面考慮和處理問題，基本上忽略了防疫的重要性。關鍵問題是，香港在控制疫情方面，是否已達到了高度安全的要求。健康碼可否推出，要視乎客觀上疫情的發展，而不是很多人主觀上覺得情況已經好轉。我們必須明白，歸根究柢，這是宏觀防疫部署的戰略考慮，是整個區域、國家如何防止疫症傳播的大局思維。

港澳通關 全國防疫大議題

就算對象只是近鄰澳門，相互開放人流所涉及的考慮，並不只是香港與澳門兩地的「小事情」，而是全國防疫的「大議題」。這場疫症的一大教訓，乃只要稍有不慎，造成傳播病毒的機會，便有可能大規模擴散，以至一發不可收拾。對香港人和一些行業而言，通往澳門只是一個小小的窗口，但經過澳門卻可以感染全國，這就是「大事情」。一次簡單的銜接，可以製造長長的連鎖效應，一傳十，十傳百，這絕對不可掉以輕心。如果我們將「小窗口」移到大灣區，那就規模更大，情況更為複雜。核心問題不是香港及香港人是否已經準備妥當，而是整體狀況是否已達安全要求。

很多業界人士倡議盡快推出健康碼，這不難理解。的確，旅遊業正處於水深火熱之中，就算酒店業想出變通的手法，依靠本地顧客恐怕亦非長久之計。他們渴望外來遊客重臨香港，可謂心急如焚。人流一天未能恢復，這些行業的前景難免悲觀。但從大局的角度考慮，則恐怕無論如何着急，也不宜輕舉妄動。

投射希望 如無進展恐強烈反應

可是，在過去一段時間，我們卻經常見到、聽到特區政府主要官員引導坊間討論健康碼。或者他們擔心社會上存在悲觀情緒，希望各行各業在惡劣的環境裏保存鬥志，於是以此話題作為鼓勵，激起士氣。

我擔心的是，再重複幾遍繼續努力令健康碼成真，而無寸步進展的時候，只會引來一輪失望，或更為強烈的反應。政府毫無自覺地將健康碼投射為一種希望，而沒有引導社會大眾（包括建制派人士）深入分析究竟要具備哪些條件，才可以推出相關安排，不見得是聰明的做法。當然，更令人擔心的是，或者連主要官員也未有好好想過大局的問題，而是以香港本位來看疫情所帶來的問題，於是他們一直將健康碼掛在嘴邊，而沒有想過其他後果。

▲ 健康碼可否推出，關鍵問題是香港在控制疫情方面，是否已達到了高度安全的要求。圖為經機場抵港人士排隊接受檢疫。（資料圖片）