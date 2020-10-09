疫情來勢洶 政府出擊慢半拍

本港疫情持續反彈，更有爆發的勢頭，專家連日呼籲關閉高風險場所，但港府無積極回應，只說初步研究修例，引入強制檢測，惟細節欠奉。反觀旅發局夥業界卻準備推出頒認證防疫指引，務求在控疫和穩經濟之間取得平衡。面對新一波疫情可能來臨，港府宜盡快出台有力防疫措施。

擬修例強制檢測 宜速公布細節

面對酒吧及院舍群組感染個案上升，食衞局局長陳肇始表示，關閉場所是「終極」手段，會先要求部分業界做好防疫措施。她強調，檢測有助找出確診者，若市民不參與病毒檢測，會對公共衞生工作造成阻礙，故政府正研究修訂法律框架，在疫情反彈時要求做強制檢測，但沒透露強制檢測目標對象。

當局考慮引入強制檢測，皆因限聚措施放寬後，部分行業和市民都沒遵守防疫規定，在高風險場所沒戴口罩或默許多人聚集，以致疫情反彈。昨天便有18宗確診，是18天來新高，當中14宗是本地個案，而殘疾院舍佔了11宗，出現小型爆發，凸顯疫情反彈來勢洶洶。中秋長假期市民聚餐，甚至租住酒店Staycation，20多人擠在房間內開派對，都增加播毒風險。

港大公共衞生學院的即時數據顯示，病毒傳播率已由9月中的0.5，回升至昨天突破1，反映疫情有爆發趨勢。政府顧問專家袁國勇更警告，不應等到疫情大爆發才加強防疫措施，現在應開始進入嚴密戒備狀態。

疫情反彈令政府陷入兩難困局，因當前控疫的最佳方法是保持社交距離，以及透過檢測阻截病毒擴散，前者收緊限聚令會重創經濟；後者則主要靠市民自律，惟成效不彰，以全港5.9萬名的士司機為例，之前僅約24%自願接受檢測。

須推強有力措施 港府勿再被動

為了應對社區長期存在隱形傳播鏈，當局擬修例推強制檢測，目的是針對高風險群組，毋須動輒一刀切收緊限聚令，務求控疫和穩經濟同時兼顧。惟陳肇始昨日強調政府嚴陣以待，相關措施只是初步研究，細節欠奉，例如針對哪些高風險群組、如何執行、採樣後是否需要有結果才可開工，坊間不禁有疑問，當局宜盡快主動出招、出擊，以釋大眾疑慮。

商界對疫情反彈也感焦慮，旅發局昨宣布跟香港品質保證局合作，為多個行業逾1,800家公司提供統一衞生防疫指引認證，並派人突擊視察公司有否遵守指引，合規者獲頒認證標籤，可貼在店舖當眼處；違規者，先勸喻並給兩周時間糾正，若仍不改正便收回標籤，從而增加市民信心。

商界以超前姿態承諾遵守防疫指引1年，須說到做到，並持之以恒，切勿因追生意或疫情稍緩又再故態復萌。港府亦應盡快公布進一步強而有力防疫措施，並制定好周詳配套措施，減少甩漏，化被動為主動，否則只是勸喻市民留家減少外出，長此下去也不是辦法。

責任編輯：劉婉雯