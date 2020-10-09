MegaBox推激安感謝祭 數萬產品低至1折發售

唔經唔覺，MegaBox開幕已13周年喇。今年佢哋仲破天荒喺周年誌慶期間，推出1折激安感謝祭。黛安聽公關姊妹講，由今日（9日）至11月30日會有4個優惠時段接住嚟，場內唔同商戶會提供數萬件低至1折嘅精選產品發售，好似蓆夢思甜夢®美嘉床褥（137x190cm），原價$15,500，1折只售$1,550；或者Hallmark Babies深藍色男嬰長褲，亦由$278減到$27.8，認真超值！

黛安知道，MegaBox正舉行「Mega Reward吃買玩樂瘋狂賞」，只要喺推廣期內消費滿$800，即可換領$800商戶現金券及購物優惠券。10月28日至11月1日仲有「MegaBox BB兒童購物展」，超過20間商戶合共逾萬件精選嬰兒用品、玩具、童裝及兒童家具，都係低至1折發售！參與商戶都係大家熟悉嘅品牌，如AEON、玩具"反"斗城、荷花親子等等。

另外，即日起至明年2月28日，Mega Club會員消費滿$300就可以參加「Mega Club開心節慶大抽獎」，有機會贏豪華大獎㖭。

MegaBox總監文靜芝同黛安講，預計在連串推廣活動下，商場人流同整體營業額會有雙位數字百分比升幅。咁多筍貨等緊你，快啲約埋好友一齊去掃貨啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 10月28日至11月15日喺MegaBox消費滿$100，可換領限量版MegaBox尊貴福袋1個。

▲ 10月28日至11月15日喺MegaBox消費滿$100，可換領限量版MegaBox尊貴福袋1個。