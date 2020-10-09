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時代廣場美粧健康產品優惠 消費$800可換潮款口罩

行政人員版 04:00 2020/10/09

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天氣開始轉涼，又係時候添新裝喇！黛安聽公關姊妹講，時代廣場即日起至11月1日（星期日），準備咗一連串「Beauty & Wellness」推廣活動，超過30多個人氣美粧、保健及運動品牌，都有買一送一、低至半價嘅優惠。

此外，商場仲同口罩品牌MaskOn聯乘，搞咗一個Roadshow換領活動，口罩款式仲好潮，襯埋冬季新裝就啱晒喇！

公關姊妹話，今次推廣活動參與商戶包括連卡佛、AMOREPACIFIC、EVE LOM、GLAMGLOW、Nike、OTO等，好似OTO挨挨鬆8連OTO Qseat足部按摩器，原價超過$1.7萬，現時用$7,632就可以帶返屋企，認真抵。

黛安最近都見到時代廣場放咗一部部口罩販賣機，聽公關姊妹講，原來係時代廣場同口罩品牌MaskOn嘅聯乘活動，口罩有3款獨特顏色，黛安都好想擁有啊。姊妹就話，即日起至11月1日期間，逢星期五、六及日，喺商場即日以電子消費滿$800或以上（最多可累積兩張喺唔同商戶嘅單據，其中一張要係運動用品／美容／個人護理／健康產品商戶嘅單據），並登記「Happy Rewards推廣活動」，就可以換領「Times Square x MaskOn限量版口罩套裝」喇。

本文轉載自《晴報

時代廣場有多個美粧、保健及運動品牌貨品做緊優惠，仲有口罩換領計劃。

時代廣場有多個美粧、保健及運動品牌貨品做緊優惠，仲有口罩換領計劃。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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