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事業是個人的決定

行政人員版 04:00 2020/10/09

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有舊同事邀請我上他們的新辦公室參觀，當日碰見很多舊同事，心情有點激動。畢竟我在舊公司工作了19年，我最後的青春、最有衝勁的歲月，都是和那些同事一起度過，如果沒有創業的話，我相信那將會是我最後的工作，現在可能已經退了休。

9年前的一次交通意外，一支希望和我共同進退的團隊，一個我一直想實踐的信念，還有一個義無反顧地支持我的太太，讓我轉換了跑道，迎來不一樣的人生。

今天我不再想退休了，不是因為過去8年我賺少了錢，沒條件退休，而是因為我原來並不渴望退休，我只渴望做有意義的事情。

人生只可以活一次，一個決定足以改變一生。事業是人生的一個重要部分，事業的決定不只是為了餬口，還應時刻問自己這是否自己想做的工作，這從每天起床上班的速度，每個周日晚上的心情便可以知道。

事業的決定是個人的決定，沒有人應該為其他人而活；當然你要為家人負責，不應因為個人的決定而陷家庭於財困。但除了家人之外，不用向任何人負責，包括你的上司和下屬。

最後，要早些學懂理財，不單為了退休的需要，這還影響很多決定。金錢不是萬能，甚至未必是最重要的，但沒有財務自由，便沒有真正的自由。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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