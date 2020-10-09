第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 蘭桂坊集團主席 盛智文博士

很榮幸獲邀成為第52屆傑出推銷員獎項頒獎禮的主禮嘉賓。

有些人一定會覺得我在香港是位優秀的推銷員。本人卻認為，說我是出色的「香港推銷員」或者更為恰當。

因為多年來，我投放相當多的時間在公共服務上，並一直樂在其中。在差不多五十年前，遠從加拿大來到香港的一刻，我就為這城市傾倒。

我們見證了這城市的幾許變化：由一個小漁村到龐大的物流倉庫，至到金融及旅遊樞紐，唯有一點是恆久不變的：就是這裡的人和他們鍥而不捨的拼搏精神。

香港剛經歷過一番艱辛波折，而今始現生機。在好日子，我們需要優秀的銷售和市場推廣人員；在困頓之時，我們需要更多出色的銷售和市場推廣人員。這正是大家要賣力宣傳香港的關鍵時刻，讓香港成為歷劫不衰之地。

香港管理專業協會的市場推銷研究社早自1966年起就意識到這個重要的趨勢，實在相當令人欣慰。這就是香港有幸為本土、內地以及世界各地提供源源不絕的銷售及市場策劃人才的其中一個原因。

香港人素以勤奮、富創意見稱。而我認為香港人同時很懂得靈活變通和能言善道，這得歸功於他們一直游走中港、中西之間促進交易的歷練，讓他們在業界一直奇貨可居。

在此，我衷心祝賀一眾得獎者。希望你們來年繼續努力不懈，馬到功成。同時，香港管理專業協會作為銷售及市場推廣界別龍頭，能賞識如此一眾賢才，亦是可喜可賀。

祝各位一帆風順。謝謝。

蘭桂坊集團

主席

盛智文博士

（資料由客戶提供）