第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 香港管理專業協會主席 海寧

面對突如來襲的新冠肺炎疫情， 2020年可說是近數十年來最具挑戰性的一年。經濟不景氣，全球的銷售業首當其衝，成為最受衝擊的行業之一。然而，不要讓負面情緒令我們意志消沉，從過去的經歷中學習尤為重要，這也突顯第52屆傑出推銷員獎的重要性。

香港管理專業協會與美國國際市場推銷研究社（SMEI）聯合舉辦傑出推銷員獎，逾半世紀以來嘉許傑出成就的銷售精英，獎項表彰一代又一代、在客戶面前發出耀眼光芒的超級明星。在「銷售界奧斯卡」榮耀的背後，見證了得獎者多年來在高低起落的環境中所展現的努力和毅力。

在此，我謹代表香港管理專業協會感謝所有評審團、獎項籌委會及市場推銷研究社所有委員的貢獻，使獎項取得巨大的成功。我還要衷心感謝所有贊助商的慷慨支持，尤其是在2020年這艱難的一年。最後，我要藉此機會感謝盛智文博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓。

我謹祝賀參加本年度傑出推銷員獎的每一位銷售人員。無論你是否在獲獎名單上，請謹記在這個充滿挑戰的時代中，要時刻保持警惕，我們不以獎杯為榮，而是以毅力為榮。

香港管理專業協會

主席

海寧

（資料由客戶提供）