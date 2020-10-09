第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 香港管理專業協會總裁 李仕權博士

新冠肺炎的陰霾下，許多行業正面對空前的重大挑戰。全球經濟錄得自大蕭條以來最嚴重的萎縮，以及地緣政治局勢緊張，增加營商環境的不確定性和影響消費者的日常生活。銷售人員作為企業及顧客的溝通媒介，在這段艱難期間擔當著關鍵角色，皆因不論是銷售人員還是企業，其著眼點不單只是促成交易，而是要建立和維繫長遠的合作關係。

香港管理專業協會市場推銷研究社於1968年舉辦傑出推銷員獎，目的是嘉許表現優秀的銷售人員及其對機構和社會的貢獻。在這不平凡的2020年裡，第52屆傑出推銷員獎別具意義，我們相信在這段困難的日子，更能彰顯銷售人員可貴且獨有的特質，即使在黑暗之中仍能發光發亮。

我衷心感謝所有評審團成員及籌委會成員的貢獻，讓被譽為銷售界「奧斯卡」的傑出推銷員獎繼續成為社會各界重視的年度盛事。我謹代表香港管理專業協會向所有贊助商致以崇高的謝意。並向各參賽機構致意，提名出色的銷售代表參加比賽，營造出一個耀眼的舞台。我亦藉此機會感謝蘭桂坊集團主席盛智文博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓。

最後，我要祝賀所有得獎者的成就，他們在過程中付出的努力和展現的毅力，確是實至名歸！

香港管理專業協會

總裁

李仕權博士

（資料由客戶提供）