第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 市場推銷研究社主席 陳浩源

本人謹代表香港管理專業協會市場推銷研究社，熱烈祝賀今屆所有得獎者。我相信傑出推銷員獎能激勵他們在職業生涯中再創新高峰。

傑出推銷員獎踏入第五十二屆，致力嘉許業界表現優秀的銷售人員，這個平台匯聚了不同的武林高手，互相分享交流，從而促進行業的專業水平和服務質素。我們很高興見到不同的企業願意在這方面投放資源及提名出色人員參與此項業界盛事。現今社會，品牌注重顧客體驗，要從不同品牌中脫穎而出，推銷人員在這個環節，擔當?重要角色。

今屆獎項能夠成功舉行確實有賴各界的熱烈支持，本人謹代表市場推銷研究社向27位備受尊崇的評判團成員致以最衷心的謝意。2020年是充滿挑戰的一年，我特別感謝第五十二屆傑出推銷員獎籌委會主席黃皓欣女士的出色領導及其能幹團隊的熱誠及貢獻。我還衷心感謝首席贊助機構保誠保險有限公司、尊貴贊助機構康宏理財服務有限公司、主要贊助機構安盛金融有限公司及香港中華煤氣有限公司的鼎力支持。

本人藉此機會感謝蘭桂坊集團主席盛智文博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，分享他的真知灼見及嘉許業界卓越的銷售人員。

最後，謹祝我們每一位都能夠實踐今年的主題：「功在不捨?傲而不凡」，繼續乘風破浪。

市場推銷研究社

主席

陳浩源

（資料由客戶提供）