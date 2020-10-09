第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 國際市場推銷研究社主席兼行政總裁 Willis Turner

本人謹代表國際市場推銷研究社董事會及世界各地所有成員，衷心祝賀香港市場推銷研究社成功舉辦第52屆傑出推銷員獎頒獎典禮。這個獎項旨在鼓勵及嘉許所有表現傑出的銷售人員在滿足顧客的需要所作出的努力和成就。

我祝賀傑出推銷員及傑出青年推銷員的所有得獎者，他們每一位都展示出專業的水平、堅定的信心和重視承諾的特質。現今市場競爭激烈，傑出推銷員需要具備環球的視野。頒獎典禮表彰了優秀的銷售人員，進一步肯定他們的銷售專業及其對社會的貢獻，他們貫徹持續高水準表現，獲得世界性的讚許。

每位得獎者都能發自內心追求卓越，並掌握了銷售和市場營銷的要領，包括建立長遠關係，以提供客戶為本的服務，秉承高道德標準以及保持對專業的熱情。

國際市場推銷研究社是一個由世界各地成千上萬的成員組成的專業協會，他們恪守道德的市場營銷標準，分享知識並致力於持續教育，對我們的全球經濟產生積極影響。

我鼓勵每個獲獎者繼續專注銷售人員需具備的素質，在商業決策與合理的經濟和道德商業慣例之間取得平衡，持續終身學習，突破個人成長，發揮專業精神。

感謝香港管理專業協會和香港市場推銷研究社實踐國際市場推銷研究社的目標，透過銷售為我們帶來一個更美滿的生活水平。

國際市場推銷研究社

主席兼行政總裁

Willis Turner

（資料由客戶提供）