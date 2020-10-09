第52屆傑出推銷員獎特刊賀辭 第五十二屆傑出推銷員獎籌委會主席 黃皓欣

本人非常榮幸擔任第五十二屆傑出推銷員獎籌委會主席。多年來，傑出推銷員獎嘉許無數表現優秀的銷售人員，享負盛名，並建構了一個強大網絡，把來自各行各業的傑出推銷員連繫，加強業界精英之間的交流，從而相互學習及成長。

對許多人來說，2020年是充滿挑戰的一年。當前不穩定的營商環境進一步深化了我們的信念，就是企業絕不能忽視人才的專業培訓及發展，以達致業務的可持續增長。獎項籌委會以「功在不捨? 傲而不凡」作為今年的主題，突顯銷售員的重要素質。傑出推銷員必須擁有排除萬難爭取成功的堅定決心，以及不屈服於逆境、不從流俗的勇氣，方能達致成功。

本人非常感謝所有評判團成員在百忙中抽空參與評審工作，以及獎項籌委會委員的付出及貢獻，各方熱誠及全情投入，讓獎項得以順利完成。同時，我衷心感謝首席贊助機構保誠保險有限公司、尊貴贊助機構康宏理財服務有限公司、主要贊助機構安盛金融有限公司及香港中華煤氣有限公司對獎項的大力支持，為銷售界培育出更多精英。

本人亦很高興邀請到COREsearch Group的張慧敏女士擔任「表達技巧訓練講座」之演講嘉賓，以及蘭桂坊集團主席盛智文博士擔任頒獎典禮的主禮嘉賓，令獎項生色不少。

最後，我在此祝賀所有得獎者，希望你們可以分享自己的參賽旅程，成為榜樣，為行業帶來更多的突破，共同為顧客創造更好的用戶體驗。亦祝願所有嘉賓身心康泰、事業蒸蒸日上！

第五十二屆傑出推銷員獎籌委會

主席

黃皓欣

（資料由客戶提供）