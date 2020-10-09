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Lalamove新用戶有賞 首次落單Call車即減$50！

特約資訊 14:15 2020/10/09

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做生意最緊要識開源節流，如果可以慳錢之餘慳埋時間就更perfect！想知點樣慳錢慳時間？Lalamove幫到你！
依家用Lalamove首次Call車激減$50！仲唔係幫緊你？

活動日期：10月6日至23日
優惠碼：LA50

1.下載Lalamove手機app
2. 註冊成為新用戶
3. 進入「錢包」內的「優惠券」頁面
4. 輸入優惠碼LA50兌換優惠券
5. 首次落單Call車
5. 全單即減$50
6. 荃灣去荔枝角唔洗$20！
 


*活動受條款及細則約束

T&C 
1. $50首次Call車優惠券只適用於Lalamove新用戶於手機App首次落單時使用；優惠只適用於Van仔、5.5噸貨車及9噸貨車之訂單； 
2. Lalamove用戶必須於落單前，進入「錢包」內的「優惠券」正確輸入優惠兌換碼才可兌換即時扣減優惠券； 
3. 優惠券之兌換及使用有效期至2020年10月23日，逾期作廢，並將不獲補發或延長有效期； 
4. 每次落單只限使用一張優惠券；優惠只可扣減基本路費，並不適用於任何附加費，如超時等候費或橋費等； 
5. 折扣優惠價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數（如適用）； 
6. 優惠券不可退款亦不可轉讓； 
7. Lalamove 保留修改所有優惠條款及細則之權利而毋須事先通知； 
8. 如有任何爭議，Lalamove 將保留最終決定權。 

（資料由客戶提供）
 

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