Lalamove新用戶有賞 首次落單Call車即減$50！

做生意最緊要識開源節流，如果可以慳錢之餘慳埋時間就更perfect！想知點樣慳錢慳時間？Lalamove幫到你！

依家用Lalamove首次Call車激減$50！仲唔係幫緊你？

活動日期：10月6日至23日

優惠碼：LA50

1.下載Lalamove手機app

2. 註冊成為新用戶

3. 進入「錢包」內的「優惠券」頁面

4. 輸入優惠碼LA50兌換優惠券

5. 首次落單Call車

5. 全單即減$50

6. 荃灣去荔枝角唔洗$20！





*活動受條款及細則約束

T&C

1. $50首次Call車優惠券只適用於Lalamove新用戶於手機App首次落單時使用；優惠只適用於Van仔、5.5噸貨車及9噸貨車之訂單；

2. Lalamove用戶必須於落單前，進入「錢包」內的「優惠券」正確輸入優惠兌換碼才可兌換即時扣減優惠券；

3. 優惠券之兌換及使用有效期至2020年10月23日，逾期作廢，並將不獲補發或延長有效期；

4. 每次落單只限使用一張優惠券；優惠只可扣減基本路費，並不適用於任何附加費，如超時等候費或橋費等；

5. 折扣優惠價格將以四捨五入方式調整至最接近之整數（如適用）；

6. 優惠券不可退款亦不可轉讓；

7. Lalamove 保留修改所有優惠條款及細則之權利而毋須事先通知；

8. 如有任何爭議，Lalamove 將保留最終決定權。

（資料由客戶提供）

