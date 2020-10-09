新冠疫情令社會更重視身心靈健康，適時休息放鬆、擁有健康身心靈變得極為重要，故綠色住宅項目需求持續增加。由英國倫敦發展商蒙特安維（Mount Anvil）與ExCeL國際會展中心攜手打造的東倫敦全新住宅項目瓏茵港（Royal Eden Docks），正是以健康生活、活力社區為綱領，特設廣闊公共綠化空間，最新一期The Wellspring中每個單位更享私人戶外空間。項目將推售之消息推出後則獲市場關注，相信將備受追捧。

彷如置身大自然 時刻享受靜謐之美

瓏茵港位於倫敦皇家碼頭（Royal Docks），屬市內其中一個最大型的活化區，離泰晤士河約100米，除了可近距離欣賞到靜謐的河畔風光，為繁忙都市生活增添一份靜謐寫意之外；又能體驗到各類水上活動，追尋健康活力能量。

瓏茵港以居民的健康與生活方式為本，特設50,000平方呎綠色空間。最新一期項目更可直接通往天台跑道、養生步道和公共花園，能欣賞到皇家碼頭和倫敦美景之餘，綠化空間亦適合進行瑜珈、伸展或冥想等各類活動。

根據英國皇家特許測量師學會在今年9月調查所得，英國有83%的受訪測量師預料未來兩年住宅連花園的需求將會增加。隨著在家工作成為新常態，社會愈來愈重視居住環境，包括希望擁有綠化景觀以及戶外休閑區域；而第三期The Wellspring每個單位均設有私人戶外空間，住戶可從單位俯瞰到翠綠的優美景觀，彷彿直接置身於大自然之中，正正迎合市場需求。

英國政府重點投資 發展潛力無限

皇家碼頭曾是世界上最繁忙的碼頭區之一，隨著區段迎來全面優化銳變，一直獲市場投資者垂青，皆因預視未來的皇家碼頭發展潛力如日方長。英國政府更斥資80億英鎊啟動大型改造升級工程，著力加強各類興建和發展，為皇家碼頭帶來近700萬平方呎的商業用地及4,000個全新住宅供應迎合市場需求。

預料未來的皇家碼頭繼金絲雀碼頭和倫敦金融城之後，將成為另一個新商業區。隨著人口增長、營商環境改高，以及交通與其他基建逐步落成，皇家碼頭正變身成為連接倫敦與全球市場的重要門戶，機遇蓄勢待發。

第三期項目The Wellspring為眾多投資者再次帶來絕佳投資機會。據行內指出，皇家碼頭所在的紐咸區（Newham）在過去五年的房價大幅上漲了63%，為整個倫敦兩倍為多，但儘管如此仍比倫敦平均價格低約25%。預測到2023年，皇家碼頭的樓價將有機會上漲約11%，租金升幅達21%。

優質社區配套 營造舒適理想居停

瓏茵港享有雙線優勢，步行3分鐘即可到達Custom House車站，可搭乘DLR（輕軌鐵路）以及即將通車的Crossrail（橫貫鐵路）：3分鐘車程即抵金絲雀碼頭，10分鐘車程可達倫敦金融城，14分鐘車程往倫敦城市機場，成為與倫敦各地及全球市場接軌的重要門廊。

第三期項目The Wellspring由屢獲殊榮的全球知名建築設計公司SOM主理，設計方案側重健康優質生活方式，提供一系列住客配套設施，包括游泳池、桑拿浴室、健身室連動感單車、瑜伽室、私人家庭影院和娛樂空間等，一應俱全。

項目共高15層，合共101個單位，涵蓋開放式、1房、2房及3房，售價由35.7萬英鎊起。如欲了解更多，可瀏覽世邦魏理仕 或萊坊網頁。

展銷會詳情

日期：2020年10月16至18日（星期五至日）

時間：上午11時至下午7時

地點：香港文華東方酒店2樓歷山廳

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查詢：

世邦魏理仕有限公司（2820 6553 / ipm.hongkong@cbre.com.hk）

萊坊國際住宅銷售有限公司（2846 7418 / IRS@hk.knightfrank.com）



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