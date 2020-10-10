香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮

沿着海濱公園一直航駛，就到了有「香港築地」之稱的香港仔魚類批發市場，地方足有兩個足球場般大。它建於1950年，是全港歷史最悠久、最繁忙的魚市場，我們食到的海鮮，有7成均於此供應。香港漁業全盛期的60年

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