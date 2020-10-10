香港仔魚類批發市場 供應全港7成海鮮 副刊版 2020/10/10 分享： 沿着海濱公園一直航駛，就到了有「香港築地」之稱的香港仔魚類批發市場，地方足有兩個足球場般大。它建於1950年，是全港歷史最悠久、最繁忙的魚市場，我們食到的海鮮，有7成均於此供應。香港漁業全盛期的60年 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 今日 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 最新專欄文章 更多 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 今日 乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 2020/09/26 中秋賞月精選 中式庭園清雅推介 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 2020/09/25 荃灣廣場開心賞月玩轉Chill時空 打造5大光影打卡位迎中秋 荔枝角全新室內遊樂場 $60化身拓海玩極速飄移賽車 2020/09/25 荔枝角全新室內遊樂場 $60化身拓海玩極速飄移賽車 航拍香港郊野 盡覽湖泊山川之境 2020/09/19 航拍香港郊野 盡覽湖泊山川之境 香港 經濟 基建 填海 海鮮 越南 南區 香港仔 午餐 香港仔中心 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入