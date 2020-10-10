乘傳統舢舨遊香港仔 近距離觀珍寶海鮮舫打卡

作為早期漁港，香港仔實在有太多說不盡的漁村故事。90後男生Lawrence於去年6月成立「浪遊漁港1773」，以傳統舢舨帶民眾遊走港島南區一帶地標，如香港仔魚類批發市場、珍寶海鮮舫等，最後到住家艇參觀昔日漁民生活，歎碗艇仔粉可說是滋味的終結，周末半天遊最是理想。

與5位友人合資經營「浪遊漁港1773」，Lawrence表示香港常被形容為文化沙漠，很多傳統及文化都慢慢流失。「成立此活動的主要原因是想保育及傳承香港獨特的漁港/漁民文化。如果沒有了這個平台讓我們講漁民的故事，這些歷史隨之而成為絕響。」

Lawrence說香港是由一個小漁村慢慢發展為現在的國際金融中心，香港仔便是香港的發源地。「當年的海港停泊着多不勝數的漁船及住家艇，由於漁民及水上人都很少上陸地，他們在海上形成了自己的小社區，擁有自己的習俗文化，兼有守望相助的精神。香港當年的漁獲會批發到日本、美國、歐洲等地方。但隨着漁業式微，漁民慢慢變老，年輕的一代也不會入行，其文化不被傳承，就被遺忘。」

作為90後，Lawrence說成立時的困難主要是如何搜集展品，以及fact check錄音故事的準確性。行程中參觀的一艘住家艇，是其拍檔的漁民父母留下來的，他們購下後就重新裝修，張羅各式漁民用具後就對外開放。

從小漁港 見證漁業興衰

觀光舢舨在香港仔海濱公園出發，最多可容納10人，每位乘客配備語音導賞器，邊看景點邊聽講解，以明瞭香港仔的發展變遷。

乘着舢舨，首半小時可認識眾多地標，如香港仔魚類批發市場、珍寶海鮮舫、廠船等。香港開埠初期，為開拓航運事業，需要很多碼頭及船塢以容納更多船隻。香港仔海旁曾有一個黃埔船塢屬下的旱塢，為建造及修理船隻的地方。船塢於1857年落成後，海邊逐漸發展成一眾船廠群，見證香港由小漁村發展成舉世聞名港口的里程碑。

1970年代，香港經濟起飛，港島南區亦慢慢發展成現代工商業及住宅進駐的理想地點，相反造船及修船業則漸走下坡。1971年，有過百年歷史的香港仔旱塢拆卸，發展成現在的香港仔中心。

參觀住家艇 登船歎艇仔粉

行程會以參觀水上人之家，即住家艇為尾站。由60年代起，漁家如非必要不會開動住家艇，男人會出海捕魚，女的會留在家中照顧老人及小孩，或晾曬鹹魚、蝦乾和魷魚。由於避風塘水流緩慢，衞生情況比較差，而且不少小孩會因失足墮海死亡，漁民亦常遇到風災火劫的威脅，適逢港英政府在1961年推出廉租屋計劃，鼓勵漁民遷徙岸上，以改善居住環境。據悉漁民開始時不願上岸，因害怕被吊銷魚牌，從此失去謀生能力。但其後1977年及1986年香港仔經歷兩次嚴重火災，分別有60至250艘漁船被焚，很多漁民無家可歸，船上財物亦付諸一炬，加上漁民在北部灣作業，途中或會經歷越南武裝漁船的攻擊，四海為家的漁民才決定上樓定居。

住家艇約10至15米長，內進有他們的寢室、炊具爐頭等設施，並有各式漁家傳統的禮儀，如新婚用具、藤製枕頭和藤蓆等，盡見船民風俗。

身在住家艇，自然不能不嘗馳名的艇仔粉，湯底用大地魚熬製，餸菜就有叉燒、切雞、魚片等材料，其實就是雜錦麵，最後放灑一點惹味的胡椒粉、甜豉油及葱花調味。據知目前共有兩間提供艇仔粉的艇家，分別是流叔及肥仔。記者個多月前試過「流叔版」，發現材料比肥仔的稍多，但味精略重，反而肥仔艇仔粉湯底有魚味，餡料則較少，可說各擅勝場。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

浪遊漁港1773

收費：普通門票：成人$158、小童及長者$132；午餐門票（包艇仔粉）：成人$198、小童及長者$172。

電話：2368 7000 / 6211 6782

網址：aberdeen1773.com/hk/home

注意：需於最少24小時前預約

作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ 乘舢舨遊香港仔當天，正有兩位女士帶同兩隻愛犬同遊，在珍寶海鮮舫前留影。（馮柏偉攝）

▲ 舢舨一次可接載乘客 10 人，可盡覽香港仔漁港風情。（馮柏偉攝）

▲ 90後男生Lawrence於去年6月成立「浪遊漁港1773」，他說在城市急遽變化下，不想傳統的漁家文化消逝。（馮柏偉攝）

▲ 香港仔本身是弧形海灣，亦是天然避風港，兼有人工防波堤，巨浪時停泊船隻也安全得多。（馮柏偉攝）

▲ 乘舢舨可見部分漁民仍以鐵籠誘魚上吊的釣具裝置。（馮柏偉攝）

▲ 香港仔魚類批發市場，見證捕漁業的興衰起落。（馮柏偉攝）

▲ 參觀住家艇，可認識早期漁民的水上生活。（馮柏偉攝）

▲ 住家艇的寢室睡房偏小，睡床不能過寬或過長，因遇上波濤時床位不合便會使人左右搖盪。（馮柏偉攝）

▲ 漁家的爐灶（右），水上人稱廚房為「灶倉」，船上最初是以燒柴煮食，到60、70年代才轉用火水爐，大約70年代末開始轉用石油氣爐頭。（馮柏偉攝）

▲ 肥仔艇仔粉湯底有魚味，值得一試。（馮柏偉攝）