出身基層藝術展覽CEO 機會要自己爭取

典亞藝博行政總裁盧梓羚，冠夫姓黑太，一個令人難以忘懷的名字。黑太個性快人快語，想到的就身體力行：創辦古董及藝術展、為改善基層學生英文而籌辦英語音樂劇。事事上心，把不可能變為可能，秉持的信念是：路是自己行出來、機會要靠自己爭取。

古董藝術，予人感覺是平民百姓只能遠觀。黑太丈夫從事古董業，隨父學習後在荷里活道開舖，她則任職貿易，常參加展覽，如玩具展、鐘錶展等多不勝數，她從沒聽聞有古董展，引發她的好奇。「其實香港早年曾舉辦過一次，最後便無以為繼。古董及藝術展外國極流行，像荷蘭的TEFAF Maastricht名聞遐邇，新舊交融，十分精采。」

事實上，香港收藏家歷史悠久，以中國藝術品最豐盛，例如最有名收藏家協會可算是敏求精舍，廣納品味雅士，她納罕為何獨欠香港從沒相關展覽。

藝展由好奇而起

好奇心往往是創先河的開端，2005年她與丈夫忽發奇想，構思在香港舉辦古董及藝術展，幾經艱苦，終聯絡上18間業界及外國一些商家，首屆於2006年5月在香港展覽中心（灣仔華潤大廈展覽廳）舉行「國際亞洲古玩及藝術品博覽會」（後改名「典亞藝博」）。展出的不單止是古董，亦有當代藝術畫廊展品，構思前衞，展覽既轟動又成功。

自此，她放棄貿易展的工作而開設公司，全身投入古董藝展工作。「盡管每年得一次古董藝展，但由招商、籌備、聘請員工、場地設計......這是橫跨一整年的項目。」

參展商來自五湖四海，年度一遇，有些已視黑太兩夫婦如拍檔。如有一個參展商是來自英國的葡萄牙人，今年85歲，在行內浸淫了逾60年，專跑Show、做展覽。「他加入我們的展覽已十年八載，由最初接待他時戰戰兢兢，到現在彼此如朋友。見他年紀不輕，仍堅持把展品親自擺放，事事親力親為，他的認真態度令我由衷佩服。」

古董也可貼地

與價值連城的名畫絕品罕物打交道的黑太，十分貼地，更心繫基層，每年都會安排基層小朋友來看展覽，向中、小學生講解作品。「我住公屋、讀普通中學，考兩次會考才合格，不會想過可接觸藝術家，緣份嫁了古董業的丈夫，因緣際會又舉辦了首屆古董藝術展。希望大眾與基層都有享受和認識文化的機會，小朋友耳濡目染，也是文化修養一種。」

黑太也是一個播種人，籌劃展覽時會邀請藝術系大學生來當繙譯、幫手，有一次在某間拍賣行，有個女孩子向她打招呼，黑太對她印象模糊，原來這女生早年曾在古董藝術品展當助手，感謝她給予機會也開了眼界，令她朝着藝展方向發展的目標更清晰，後來更獲得畫廊一紙合約。

藝展走過第14年，困難重重，例如有參展商會為場租討價還價，她有時要讓步有時要堅持。去年的社會運動難招外國商家、人流減少，對藝展也是一個危機，參展商少了生意，下一年未必再臨。

生意難做：求新也是求生

她說最艱難可算是今年，因疫情影響，展覽由10月延至11月，但外國參展商絕迹，由過往100個參展商，估計只剩30個左右。為何不像奧運會般停辦一年？黑太說出因由：「作為香港人，如此環境下一切活動停辦，士氣會更低落，有香港參展商說一定要繼續支持，齊心把它做好。」她現在正構想以網上或視像的表達方式，讓外商齊齊參與展出。「我現在是不斷求新與求生。」語氣帶點無奈。

近幾年舉辦藝展都賠本，黑太不想透露虧蝕了多少錢，只肯說不是一個小數目。「蝕錢仍要堅持下去，是對本業的支持，古董藝術品展不能隨便找一個策劃人，要對此方面有認識，要知道哪些參展商有信譽，展出品有無問題，也是由我們去把關。」

她表示近年因社會運動，生意確有下滑，而且內地買家購買古董，已可自己飛到世界各地，不一定要來香港。「我們惟有更要加油把事情盡力做好，真心說，這一年大家都在捱，但保持動力，上天不會俾我死晒，一定有回報。」

作者：周美好

責任編輯：周美好、鄺素媚

▲ 黑太希望透過藝展，讓一眾以為曲高和寡的古董藝術品更貼地，每年安排基層小朋友來看展覽，滋養文化。「我做生意是第一，也希望能拓展教育。」（黃建輝攝）

▲ 黑太與丈夫舉辦了首屆古董藝術展，為香港古董展打開了一扇門，將這行業發展更上一層樓。（黃建輝攝）

▲ 會場布置典雅高貴，襯托出古玩藝術品的珍稀。（被訪者提供）

▲ 典亞藝博會場內有很多博物館級的藝術品，去年一家來自英國的展商，帶來古埃及新王國時期一件浮雕，是美國石油大王洛克菲勒家族傳承了三代的作品，珍藏了近一個世紀。（被訪者提供）

▲ 第一屆「國際亞洲古玩及藝術品博覽會」（後改名「典亞藝博」）於2006年在香港展覽中心舉行，目前是亞洲區有口碑的展覽。（被訪者提供）