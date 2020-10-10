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毛孩大笪地市集

副刊版 2020/10/10

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毛孩大笪地是一個由基督教香港信義會青年職涯發展服務籌劃的活動，集寵物市集、草地派對、領養活動及動物相關講座工作坊於一身。除了為大眾及毛孩們提供動物友善的平台，讓人寵共享愉快的周末，也希望提升大眾對動物

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欄名 : News

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