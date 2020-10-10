江美儀 楊紹鴻 陪你一起走過健康人生

香港電台第一台逢星期六晚上10時開咪的新節目《一起走過》，由資深電視製作人楊紹鴻和「凍齡江美人」江美儀合作主持，每集邀請曾經合作過的藝人，與他們暢談娛圈生涯苦與樂，盼望聽眾從各式演藝人生體悟做人大道理，正能量滿滿。這對新拍檔今次反轉身份接受訪問，異口同聲指愛錫自己就是愛惜地球，實踐健康人生是一種靠自律堅持的好習慣，你我皆做得到。

今晚《一起走過》登場嘉賓是多年來深居簡出的86歲影視圈老前輩南紅，節目監製胡世傑細說創作源起：「想透過全新組合的兩位主持訪問幕前幕後的老朋友，分享多年來星途的起跌得失，亦切合港台第一台的宗旨：藉嘉賓的分享帶出正能量，希望不同階層的人都有共鳴。」

前亞視高層楊紹鴻有感近年身體開始出現小問題，計劃離開香港到泰國休養生息，一次遇上電台監製便促成此節目。「多年前出了一本書，已碌了不少人情卡，今次又碌多一次。因我沒做過電台主持，遂要找一個有主持經驗的藝人傍住我。而我與江美儀是舊相識但不是有太多合作機會，但我知道她是一個長情、有義氣、把嘴又刁的人，她絕對可以帶起節目氣氛。」

江美儀即回應：「我是被他一句說話打動，他指有好多圈中前輩年紀都大啦，想趁他們仍精神時傾吓偈、分享人生哲理，讓後輩有所得着。我們很少機會可與嘉賓從頭細說，一傾兩小時，談入行經過及點滴，好難得。第一個錄音的嘉賓就是炳哥（譚炳文），想不到節目未出街就已過身……」楊紹鴻續道：「娛樂圈很現實，上一代的老前輩很少機會被人訪問，因為覺得他們沒有新聞價值。若不是他們努力付出帶動整個圈子，娛樂圈不是今日這模樣，是需要向他們致敬。」

嘉賓分享打逆境波秘訣

節目嘉賓多是與楊紹鴻識於微時的老朋友。「我和他們除了有關係、有交情，彼此亦有故事、有回憶，一起捱過、一起成長。」江美儀指：「好多嘉賓都不是敷衍作答，而是主動清心直說，證明楊總平時『斟茶遞水』唔少。」楊紹鴻自辯：「我絕對無做這些事。有些高層好鍾意收禮物，我記得好多年前有個ATV女藝員於中秋時節送我一個大生果籃，我不識趣地致電跟她說：『多謝晒，我會分送給其他同事。』自此就沒收過任何禮物。」江美儀笑說：「明明你係高層大把油水位，無鬼用。」楊紹鴻講gag：「我只識得游水。」

兩人正色道出每集嘉賓的由衷分享已是最大得着，監製胡世傑讚楊紹鴻廣結良緣：「嘉賓若非與楊總有深厚交情，是不能令他們盡訴心中情，好多人未必肯講自己的低谷憾事，但他們肯主動提起。如鄧萃雯很豁達地談舊愛，細說跟萬梓良的往事；最深印象是張衛健講初入行慘況，困境時獲吳國敬借出僅有的1,000元之一半，這反映到他有知己，而阿敬又好有義氣。逆境時如何打逆境波？天無絕人之路，我們希望與香港人一起走過。」

暫時節目已錄了30多集，存貨夠用至明年4月左右，他們卻說嘉賓名單上缺欠了一位Role model：周潤發，楊紹鴻解釋：「1980年我做PA（助導）拍攝《上海灘》時已識發哥，他婉拒上節目指『人在江湖身不由己』。他貴為天王巨星卻全無架子，『踢拖』周街行、去大牌檔食嘢，對每個人都好好，尤其是非常尊重老人家。如此好品格，圈中除了他，我從未見過，也相信後無來者。」

簡單生活是養生之道

江美儀附和：「我跑步都是因為發哥，他既像領導人也是朋友，陪伴及鼓勵大家一起跑步、行山，就是希望我們多做運動、令身體更好。現在我又組隊帶其他朋友一起跑步，就像傳銷般促進大家健康。」不諱言與情緒病搏鬥了11年的她，對近年日本韓國有不少藝人輕生不無惋惜：「做藝人好難，特別是現在太多網上欺凌，很多人毋須負責任地講不負責任的難聽說話，全是無形又致命的傷人武器。我睇到都會唔開心，惟有睇少啲，或一笑置之、或與朋友分擔心事；我亦會在社交網站分享更多的正能量信息。」他們自覺身為演藝人士，對公眾是有一定感染力，謹言慎行是其社會責任。

49歲的江美儀一向養生有道：「我每朝6點開跑已跑了兩年，跑4、5K最舒服，又能吸到新鮮空氣。做每件事如睇唔到有好處，是不會有恒心去做，我自覺精神、健康好了，身形又firm了、變回少女腳，就會堅持做運動。跑步後，只飲熱檸樂煲薑，因為凍飲好傷身。」近月留家抗疫，她學習打坐。「每日花15至20分鐘甚麼都不理，放鬆心情，讓自己沉澱靜下來。同時今年夏天，我都沒開冷氣瞓覺，因為想對地球好啲，亦發覺成件事是惡性循環：由於好熱而開冷氣，但怕皮膚乾而開多一部放濕器，又冚好厚的被，朝早起身個人好，因為濕氣重。以前的人無冷氣係咪會死？現在皮膚反而好了，就悟出一個道理，所有事都是習慣，事在人為。生活簡單已足夠，如太倚賴高品質的生活，對地球的傷害就會愈來愈大，所以我近年也多茹素。」

他倆憧憬的第二人生又是怎模樣？將移居泰國的楊紹鴻笑言：「我已經過緊退休生活，總之輕鬆過活，不要給自己太大壓力，步伐慢，生活就會較舒適。」江美儀則說：「我都想退休，不過是工作狂，無嘢做會周身唔舒服。每一日都做自己鍾意做的事，那就是最理想的quality of life。」

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《一起走過》

播放日期/時間：逢星期六10:20pm - 12mn

播放頻道：香港電台第一台

作者：鄺素媚

責任編輯：周美好、李越樺

▲ 楊紹鴻與江美儀這對舊友暨新拍檔，合作主持《一起走過》迸發不少火花。（黃建輝攝）

▲ 楊紹鴻與江美儀入行多年，視周潤發為良師益友，3 人經常相約一起做運動。（黃建輝攝）

▲ 入行 36 年的張衛健，大談當年差點破產被收樓的軼事。（黃建輝攝）

▲ 第一個錄音的嘉賓就是譚炳文，當日 3 人言笑晏晏，沒料到節目仍未出街他已撒手人寰。（黃建輝攝）