疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減

今年新盤市場受疫情影響，截至10月8日全港新盤成交仍未達1萬伙買賣水平，明顯較往年差。進入今年最後一季，疫情仍反覆不定下，「一鐵一局」新盤勢為未來3個月填補更多新盤供應，特別是大圍站柏傲莊。

今年首9個

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