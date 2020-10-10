疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 置業家居 2020/10/10 分享： 今年新盤市場受疫情影響，截至10月8日全港新盤成交仍未達1萬伙買賣水平，明顯較往年差。進入今年最後一季，疫情仍反覆不定下，「一鐵一局」新盤勢為未來3個月填補更多新盤供應，特別是大圍站柏傲莊。 今年首9個 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 今日 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 柏傲莊全面睇 今日 柏傲莊全面睇 最新專欄文章 更多 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 今日 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 柏傲莊全面睇 今日 柏傲莊全面睇 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 2020/10/03 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 2020/10/03 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 2020/10/03 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入