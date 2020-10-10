柏傲莊全面睇 置業家居 2020/10/10 分享： 新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊，坐落於沙田車公廟路18號，分3期發展，共7座住宅，提供3,090伙。率先登場的第1期柏傲莊I，提供783伙，由2座住宅大樓組成，屬於第2及3座，細分A及B兩翼 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 今日 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 今日 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 最新專欄文章 更多 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 今日 大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 今日 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 2020/10/03 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 2020/10/03 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 2020/10/03 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入