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柏傲莊全面睇

置業家居 2020/10/10

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新世界及港鐵旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊，坐落於沙田車公廟路18號，分3期發展，共7座住宅，提供3,090伙。率先登場的第1期柏傲莊I，提供783伙，由2座住宅大樓組成，屬於第2及3座，細分A及B兩翼

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欄名 : 封面故事

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