大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬

大型新盤出擊！新世界及港鐵合作的大圍站上蓋新盤柏傲莊I（柏傲莊第1期）首張價單涉及180伙，1房折實價由$628.9萬起，3房折實呎價$1.66萬起。

柏傲莊I日前公布首張價單涉及180伙，包括37伙1

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