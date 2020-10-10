大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬 置業家居 2020/10/10 分享： 大型新盤出擊！新世界及港鐵合作的大圍站上蓋新盤柏傲莊I（柏傲莊第1期）首張價單涉及180伙，1房折實價由$628.9萬起，3房折實呎價$1.66萬起。 柏傲莊I日前公布首張價單涉及180伙，包括37伙1 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 今日 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 柏傲莊全面睇 今日 柏傲莊全面睇 最新專欄文章 更多 柏傲莊全面睇 今日 柏傲莊全面睇 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 今日 疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 2020/10/03 第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 2020/10/03 何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 2020/10/03 油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入