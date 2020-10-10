  • 25°C
香港時間 : 20201010日 (六) 03:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大圍站柏傲莊I矚目登場 首批180伙 入場費$629萬

置業家居 2020/10/10

分享：

大型新盤出擊！新世界及港鐵合作的大圍站上蓋新盤柏傲莊I（柏傲莊第1期）首張價單涉及180伙，1房折實價由$628.9萬起，3房折實呎價$1.66萬起。

柏傲莊I日前公布首張價單涉及180伙，包括37伙1

...

欄名 : 封面故事

相關文章

疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減
今日
疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減
柏傲莊全面睇
今日
柏傲莊全面睇

最新專欄文章 更多

柏傲莊全面睇
今日
柏傲莊全面睇
疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減
今日
疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減
第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
2020/10/03
第4季新盤涉逾萬伙 大圍站上蓋柏傲莊強勢出擊
何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起
2020/10/03
何文田128 WATERLOO首批50伙 1房折實$782.8萬起
油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式
2020/10/03
油塘蔚藍東岸享維港海景 備開放式

下一篇文章

疫情影響一手銷情 港鐵盤吸引力不減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？