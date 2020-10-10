尚悅‧天城 設16座洋房 部署月內現樓開售 置業家居 2020/10/10 分享： 恒地旗下位於屏健里8號，元朗唐人新村尚悅‧天城以低密度發展，僅提供16座洋房。發展商指，定價參考新界區別墅價錢。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目共提供16座洋房，樓高3層；每個單位皆配有 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 逸璟‧龍灣 削優惠重推 有單位提價近兩成 今日 逸璟‧龍灣 削優惠重推 有單位提價近兩成 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 2020/09/26 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 2020/09/26 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 2020/09/19 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 2020/09/19 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入