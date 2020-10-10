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逸璟‧龍灣 削優惠重推 有單位提價近兩成

置業家居 2020/10/10

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中冶置業旗下荃灣西逸璟‧龍灣早前因工程問題而延期收樓逾1年，近期終於開始入伙，發展商隨即以現樓形式重推單位，並削減折扣優惠。

新價單顯示，逸璟‧龍灣1座2樓E室，面積300平方呎，由原先價單定價$

...

欄名 : 新盤速遞

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