逸璟‧龍灣 削優惠重推 有單位提價近兩成 置業家居 2020/10/10 分享： 中冶置業旗下荃灣西逸璟‧龍灣早前因工程問題而延期收樓逾1年，近期終於開始入伙，發展商隨即以現樓形式重推單位，並削減折扣優惠。 新價單顯示，逸璟‧龍灣1座2樓E室，面積300平方呎，由原先價單定價$ ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 尚悅‧天城 設16座洋房 部署月內現樓開售 今日 尚悅‧天城 設16座洋房 部署月內現樓開售 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 2020/09/26 EIGHT STAR STREET涉37伙 最快下季推售 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 2020/09/26 逸璟‧龍灣約30多宗取消交易 擬短期現樓重推 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 2020/09/19 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 2020/09/19 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入